«Hvorfor skal ikke samiske interesser bli hørt og få plass i dagens samfunn?»

Meninger

I innlegget «La kommunene få bestemme sjøl» publisert den 27. august 2019 på vol.no mener Oddmund Enoksen mye. Det meste har han helt sikkert rett i. Derfor vil vi kun svare ham på utspillet «For erfaringa er at samiske interesser meiner seg berørt og påvirka i nær sagt alle saker.» Vi vil svare ham med et utdrag fra Jielemen Aavoe av Rawdna Carita Eira samt Trygdamál fra Grágás, og håper disse ordene kan virke til ettertanke.

«Mil etter mil har jeg vandret, kjent nordlandets hjerte banke inne i meg. Gjennom kulde og frost, i lys og i mørke. Jeg har satt skjøre spor, smale stier, gitt navn til landskapet. Jeg lærte mine barn å bruke det nordlandet ga, varsomt, uten spor. I tiden før tiden lærte jeg å klare meg, å ta frostfyrsten ved nesen. Jeg lærte barna å fylle gress i skotøyet, slik at de ikke frøs i mørketidsnettene. I tiden før tiden skapte jeg skiene, rente gjennom vinteren. Gjennom tidene har jeg tatt imot gjester, gitt dem råd og prøvd å lære dem. Kledd på dem og gitt dem mat, en etter en, vismenn og herrer, forskere, doktorer og prester. Jeg ga dem alle ly for snøfokket, det har vært vår måte.

Gjennom tidene har jeg vist vei, ledet følger. Jeg er hånden som løftet på steinene, nysgjerrig. Jeg skulle kanskje ikke ha gjort det. Nasafjellets skinnende sølv. Svappavaaras jernhuler. Sulis´ kobberberg. Biedjovággis gullårer. De nordiske rikenes pengekilder. Som rovdyrflokk etter rovdyrflokk kommer de. Jeg ser hungeren i øynene deres. Jeg hører hungeren i hylene deres. Jeg kjenner deres jernklør. De lærte seg ikke. De brydde seg ikke.

Vi er i 2019. Mil etter mil har jeg gått, ord etter ord har jeg talt – gjennom århundre etter århundre – for å informere, for å opplyse. Jeg er de sterke stemmene. Jeg aksepterer ikke lenger å ta imot løgn. Jeg aksepterer ikke lenger de feiges beleilige gjemmested. Jeg aksepterer ikke lenger fortielsen. Vi står her i lag, akkurat her, akkurat nå. Jeg er her. Akkurat her. Akkurat nå. Jeg står her. Du står her. De står her sammen med oss, de som går med fotsålene mot våre. De som vandret her før oss. De står her sammen med oss. De som ennå ikke har begynt sin reise, de som skal vandre i tidene som kommer. De står her sammen med oss. Akkurat her. Akkurat nå.

Fred skal rå så lenge falkene flyr, furua vokser, elvene renner til havet, barna roper på mor og samene renner på ski.»

Vi stiller derfor følgende spørsmål tilbake: Hvorfor skal ikke samiske interesser bli hørt og få plass i dagens samfunn?