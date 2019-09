«Under minstemål fra rødt»

Meninger

Kommunen og Eidsfjord Sjøfarm har stukket hodene sammen og planlagt oppdrettsanlegg på Holand bak ryggen på innbyggerne. Sortland formannskaps behandling av saka var en farse.

Disse påstandene fremmer Rødts Johnny Torgersen og Tor Ottesen i et innlegg på VOL den 14. september. Påstander som man i innlegget forgjeves leiter etter dokumentasjon for. Men påstander som er særdeles grove overfor kommunens administrasjon, Eidsfjord Sjøfarm og formannskapets medlemmer.

Det kan forstås at denne type påstander kan bli slynga ut i et øyeblikks frustrasjon. Men det er overhodet ikke akseptabelt at slikt bringes til torgs 11 måneder etter at saka ble behandla i formannskapet. Og det endatil av en nyvalgt kommunestyrerepresentant (Torgersen).

Det var i den nye arealplanen for Sortland at et område utenfor Holand ble satt av som oppdrettslokalitet. Det gjorde et enstemmig kommunestyre – inklusive Rødts tre representanter. Rødt var også representert i formannskapet som hadde behandla arealplanforslaget gjennom fleire år forut for kommunestyrets vedtak i november 2017.

Å påstå at dette var noe Eidsfjord Sjøfarm og kommunen hadde pønska ut i hemmelighet, har derfor ingen rot i virkeligheten.

Ved behandlinga av arealplanen fremma Rødt forslag om at et anna sjøområde ikke skulle opprettholdes som lokalitet for oppdrett. Noe alternativt forslag for Holand-lokaliteten ble ikke fremma. Dette viser at Rødt har vært fullt på det reine med hva de har vært med på å vedta.

En vedtatt arealplan er bindende. Det er en plan næringsliv og andre i kommunen må kunne stole på og forholde seg til. I alle fall må dette gjelde for en så fersk plan som den nye arealplanen.

Eidsfjord Sjøfarm gjorde nettopp det da de i juli 2018 sendte søknad til Nordland fylkeskommune om etablering av en ny lokalitet ved Holand. Kommunen er en av fleire høringsparter før fylkeskommunen tar stilling til en slik søknad. Det var derfor formannskapet i Sortland uttalte seg i saka.

Et stort flertall i formannskapet slutta seg til innstillinga fra rådmannen. Rådmannen vektla nettopp at området i den nylig vedtatte arealplanen var avsatt som oppdrettslokalitet.

Rødt klarer likevel å karakterisere formannskapet behandling som «en farse». Hva det farseaktige besto i, får vi ingen svar på fra Rødt. Enten har ikke Rødt skjønt hva en farse er, eller så har de grepet blindt i sin egen verktøykasse med negative karakteristikker.

Ifølge Rødt er det tale om etablering av oppdrett «i fjæresteinene». Hvis Rødt meiner at et område vel en halv kilometer fra land – på 70 til 90 meters dyp – er i fjæresteinene, er det mye som tyder på at det er lenge siden man har hatt kontakt med fjæra.

Det er legitimt å være imot oppdrett. Det er også legitimt å være imot oppdrett utenfor Holand. Men det ikke legitimt å argumentere på premisser som er så langt under minstemål som Rødt her har prestert.