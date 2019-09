«Nytt vedtak om skolestruktur viktigste sak i Sortland nå»

Meninger

Rødt Sortland takker alle som har gitt sin stemme til oss i kommune- og fylkestingsvalget. Etter den store framgangen ved forrige valg i Sortland, var målet i år først og fremst å beholde denne framgangen. Når velgerne innfridde vår målsetting, er vi svært godt fornøyd. På fylkestinget er økninga fra 2 til 3 representanter!

Rødt vil fortsette med å komme med saker både i samarbeid med andre der det er mulig og egne forslag. Altså gå videre med å innta en sjølstendig og også konstruktiv rolle i sortlandspolitikken. Når Rødt på nytt har plass i formannskapet gjennom egen styrke, skal dette i enda større grad brukes til å fremme særlig miljøsaker, mot større forskjeller og verdiskapning på miljøforsvarlig måte. Christoffer Ellingsen fortsetter som Rødts formannskapsmedlem og gruppeleder.

Skolestruktursaka er den viktigste å ta tak i raskt. Rødt er svært glad for at velgerne ga flertall til de partiene som vil opprettholde skolene på Hinnøya. Frp er aleine om å flytte strandelever til en storskole på Sortland, så den saka virka avklart. Skolesaka vil være sentral i heile valgperioden. Økonomiplan og budsjett blir prega av de store utbyggingene i sentrum og vedlikehold/tilbygging i andre skolekretser. Rødt vil derfor støtte ordfører fra SP, Karl Erling Nordlund. Vi mener videre at støtte til varaordfører fra Arbeiderpartiet er avhengig av at partiet entydig går for opprettholdelse av alle skolene på Hinnøya.

Rødt vil også kjempe hardt for at bassenget på Maurnes blir satt i stand.

Rødt har gått ut med en rekke forslag og løfte om saker vi vil følge opp i det nye kommunestyret. Velgere kan være sikre på at dette skal bli gjort. For Rødt er den korte valgkampen og stemmeseddelen en del av lokaldemokratiet. Innbyggere må komme til ordet også mellom valgene. Vi ønsker å holde minst like sterk kontakt med folk utenom valgene som tidligere. Derfor vil vi ta kontakt med mange av dere – og ikke minst – ta kontakt med Rødt om dere har tips eller saker dere ønsker å ta opp. Et aktivt felleskap for framtida der folket står sammen mot større forskjeller, i klima, miljø og natursaker er avgjørende.