«Åpent brev til Ordførere fra Træna i sør til  Senja i nord»

Meninger

Kjære nyvalgte og gjenvalgte ordførere fra Træna i sør til Senja i nord. Gratulerer med godt valg og vellykkede forhandlinger.

Dere sammen med de nyvalgte kommunestyrene har ansvaret for noe av det mest verdifulle vi har i landet vårt.

En fantastisk flott og ren kyst.

Et hav som produserer verdens beste og mest ettertraktede mat

Noe av våre rikeste sjøfuglbestander

Et miljø med stort utviklingspotensial for nye bærekraftige næringer

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har i ti år jobbet for å holde havområdene våre frie fra oljevirksomhet. Nettopp for å sikre disse unike kvalitetene. Oljeselskapene har hele veien krevd tilgang på områdene, men vi har så langt vunnet kampen mot ”goliat”.

Nyheten om at det nå er gitt tillatelse til prøveboring på Trænarevet er et tilbakeslag for kampen vår. Lisensen til DEA ligger i så nærme Lofoten, Vesterålen og Senjaområdet at det i praktisk sammenheng er innenfor. Et oljeutslipp, eller utslipp av giftige kjemikalier vil på kort tid transporteres av framherskende havstrømmer inn i Vestfjordbassenget.

Dette bør bekymre alle kommuner i området mellom Træna og Senja. Næringslivet i kommunene langs kysten , fiskerier, oppdrett og reiseliv er avhengig av et rent hav og et godt omdømme. Prøveboring etter olje garanterer ikke for dette.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja oppfordrer alle ordførere i regionen til å protestere mot det som er i ferd med å skje. Vi kan ikke risikere det evigvarende fundamentet for næringslivet i regionen . All petroleumsvirksomhet til havs representerer en risiko for oljeutslipp og utslipp av giftige kjemikalier. All petroleumsvirksomhet medfører også hyppig seismikkskyting som har dokumentert skremmeeffekt på fisk, og som er dødelig for plankton og larver.

Vi må jobbe sammen for varig petroleumsfrie områder.

LEVE HAVET