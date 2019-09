«Oppdrettsanlegg utafor Holand, Enoksen og lokaldemokratiet»

Meninger

Oddmund Enoksen, både som SV-politiker og «privatperson», tar raskt til tastaturet til innlegg mot Rødt. Vi kan bare spekulere på hvorfor. Særlig interessant er det når Enoksen virker mer avslappa overfor andre politiske partier langt ute til høyre eller i nærmere slektskap til SV. Vi lar det ligge og skal heller gå litt videre på det som var hovedårsaken til vårt første innlegg om oppdrett utafor Holand. Målet er å få stoppet dette. Om noen syns det har mindre underholdningsverdi, får så være. Kanskje Enoksen ser noe også her han vil gripe tak i.

Engasjementet fra Holandbygda må få konsekvenser

Behandling av saka om mulig oppdrett, egentlig et avlastningsanlegg for andre anlegg, har viktige lokalpolitiske, demokratiske, næringsspørsmål og miljømessige sider ved seg. Rødt håper at denne saka kan føre til endra prosesser i lignende saker for ettertida.

Vårt første innlegg i denne omgangen var med utgangspunkt i at fylkesmannen i Nordland hadde kommet med uttalelse om miljøutfordringer som konkluderte at flere forhold burde sjekkes ut. Disse forholdene var allerede påpekte fra noen av oss allerede ved oppstarten av denne saka for over ett år siden.

Prosessen fram til vedtak av arealplanen

I forbindelsen med oppstart av arbeidet med kommunens arealdel, ble det gjennomført bygdemøter. Så også på bygdehuset på Kleiva. Fra kommunens side ble det lagt fram en del momenter som utredningen ville legge vekt på. Det ble ikke nevnt noe om mulig oppdrettsanlegg like utafor bebyggelsen og i lokalt fiskeområde. Årsaken til det var at det ikke var planlagt slikt tiltak i utgangspunktet på det tidspunktet. Det kom inn seinere gjennom offentlig høring fordi et oppdrettsselskap foreslo avsatt et areal i dette området med mulighet for oppdrett. Som tilsvar på innspillet, foreslo rådmannen å støtte dette. Formannskapet, også med støtte fra Rødt, fulgte dette opp og la heile planen ut på ny høring med også andre endringer. Kommunen la ikke opp til ny runde med bygdemøter. Kjennskap til formannskapets nye forslag blei kun kjent gjennom å lese dokumentet. Dette var annonsert i pressa og tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Det kom ingen motforestillinger på planen om Holandlokaliteten. Når Rødt – som også Enoksen hadde merka seg – gikk mot et mulig oppdrettsareal i Eidsfjord under den endelige behandlinga, var det på grunn av Fiskarlagets innvending mot dette området. Det var ingen slik merknad for Holandområdet. Rødt fikk en av SPs representanter med på et forslag på generelt grunnlag om å hindre utslipp så langt som mulig til sjø fra eventuelle oppdrettsanlegg. Oddmund Enoksen (SV) støtta verken motstanden mot et nytt anlegg i Eidsfjord eller Holand og heller ikke kravet om å hindre eller begrense utslipp fra oppdrettsanlegg i Sortland kommune. Det rimer også godt med Enoksens sin private framføring av SV-politikk på dette området både før og etter.

Arealplanens forslag om å sette av 15 mål til et eventuelt oppdrettsanlegg utafor Holand, blei enstemmig vedtatt i kommunestyret. Det betydde ikke at det var fritt fram for å innvilge en søknad fra interesserte oppdrettere. Mye var ikke utreda rundt dette og det er den prosessen som er i gang nå. Men heller ikke etter at vedtak var gjort, blei det reaksjoner fra bygdesamfunnet på Holand. Det skyldtes at det faktisk ikke var godt nok offentlig kjent. I mengden av dokumenter som lå til grunn for arealplanvedtaket, var dette bare en liten flik og en fargeflekk på kartet. Først da det blei offentlig i media at det var søkt om tillatelse til oppdrett på den avsatte, mulige lokaliteten, skapte dette engasjement. Umiddelbart reagerte bygdesamfunnet og bygdelaget inviterte til møte på landbruksskolen 22.august i fjor. Møte var svært godt besøkt og det var stort engasjement. 3 kommunestyrerepresentanter hadde ordet. Den ene var Oddmund Enoksen (SV) som forsvarte oppdrettssøknaden og dette blei tilnærma likt gjentatt av Tove Mette Bjørkmo (AP). Christoffer Ellingsen (Rødt) støtta bygdefolket og hadde også innspill til hvordan kampen mot dette kunne føres videre etter møtet. Rødt beklaget også i den sammenheng at partiet ikke hadde vært mer våken i denne saken i prosessen fram til vedtak av arealplanen. At SV og SP seinere slutta seg til motstanden, er kjent. Men SVs motstand ble målbart gjennom en annen person enn Oddmund Enoksen.

Etter mye media og stort engasjement fra bygdefolket, kom saka opp i formannskapet til uttalelse før den skulle videresendes til fylkeskommunen for avgjørelse. I formannskapet stemt Rødt og SP mot anbefalinga om å tillate oppdrett utafor Holand. SV hadde ikke representant i formannskapet.

Søknaden om oppdrettsanlegg er ikke avgjort

Saka er ikke avgjort av fylkeskommunen i slutten av september. Rødt har fleire ganger etterspurt framdriften og fått svar at alle høringsinstansene ikke har gitt tilbakemelding. Nå har fylkesmannen fulgt opp og som tidligere nevnt kommet med sterke, kritiske merknader. Med økt innslag av SP i det nye fylkesrådet etter valget i høst, kan vi håpe på at konsesjon ikke blir gitt siden lokalt SP er sterkt imot.

Lærdommer – styrk lokaldemokratiet!

Holand-saka har i særlig grad satt på kartet betydninga av at befolkninga tas mye mer med i planprosesser. Sortland kommune er for tiden i gang med et nytt stort planarbeid – kommuneplanens samfunnsdel. Den skal være det overordna styringsdokumentet i kommunen. Rødt har allerede fått inn i denne planprosessen at blant anna bygdelag og velforeningene skal tas med som høringsinstanser. I arealplansaka måtte en være mye mer enn middels interessert dersom en skulle oppdage de endringene i planen som ble lagt underveis og deretter reagert. Slik skal det ikke være. Det er også i gang andre viktige planarbeid nesten kontinuerlig. Et eksempel er arbeidet med ny næringsplan som har starta.

Vi oppfordrer innbyggere generelt til å følge med og engasjerer seg framover og bidra i utviklinga av kommunen. Med de enorme utfordringene vi og resten av verden står overfor rundt klima- og andre miljø-/naturspørsmål, kreves det at felleskapet tar et krafttak. Lokaldemokratiet og folkestyret er minst like viktige som tidligere.

For Rødt - Hilsen Tor Ottesen, Johnny Torgersen, Christoffer Ellingsen