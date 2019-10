«Tillit er vanskelig å oppnå og beholde, men lett å miste. Det opplever Hadsel Ap akkurat nå»

Meninger

Hva er det som skjer i Hadsel?

Det spørsmålet har nok flere stilt seg siden valget for en liten måned siden.

For etter at flere partier slet med å finne sine kandidater før valget, og flere skiftet parti like før valget, har det gått fra vondt til verre.

Det startet for et par uker siden, da Venstre og Høyre havnet i clinch da Høyre gikk bort fra et samarbeid med MOS, Venstre og Frp til fordel for samtaler med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Hadsels muligheter

Om Sp (seks mandater) og Ap (fire mandater) skal kunne styre, trenger de minst tre mandater til for å få flertall i det 25 mandats store kommunestyret. En kandidat er Rødt med to mandater. De har sagt de ikke vil samarbeide med Sp og Ap, da de er for uenige på viktige punkter som skolestruktur og eldreomsorg. En annen er Venstre, med sine tre mandater. De er åpne for å samarbeide med alle, ifølge ordførerkandidat Arne Ivar Mikalsen, men vil da ha klare krav til alle som ønsker deres samarbeid. Høyre kan kanskje på nytt bli en partner, nå som Rusten er ute. Kanskje styrkes dermed Lena Arntzens kandidatur som varaordfører. Men da vil Ap, med ett mer mandat enn Høyre, kanskje få for lite ut av samarbeidet? Mandater Hadsel Spørsmålet nå er også om valgvinner Sp kan miste makta. For Venstre (Tre mandater), Fremskrittspartiet (Ett mandat), Høyre (Tre mandater) og Melbu og Omegn Samarbeidsliste (Fire mandater) har totalt 11 mandater. Om de får med seg for eksempel Rødt, vil de få flertall. Mikalsen foreslo også tirsdag en mindretallsordfører. Det er også en mulig løsning. Dog så tror vi at ei slik løsning vil føre til betraktelig mange gråe hår, lange kommunestyremøter og enda større frafall blant politikerne etter neste periode. Dermed er alt fortsatt mulig. Eneste forutsetning er at man må ha kommet i mål til 17. oktober. Da skal kommunestyret konstitueres.

Søndag kom nyheten om at Høyre og Ap ikke ble enige om Lena Arntzen eller Åge Rusten skulle bli varaordfører. Begge partiene brøt forhandlingene.

Mandag tok saken en ny vending da Åge Rusten brått trakk seg som varaordfører av «personlige årsaker».

Onsdag fortsatte karusellen. Kurt Jenssen annonserte i ei pressemelding at Sp, Ap og Høyre har funnet tilbake til forhandlingsbordet og forventet å komme til enighet raskt.

Da pressemeldingen kom, hadde fortsatt ikke Ap kunngjort hvem som var deres ordførerkandidat, eller varaordførerkandidat. Vi vet det fortsatt ikke.

I mellomtiden lurer folk på hva som skjer. Dørene er åpenbart lukket for offentligheten. Ingen vil si noe som helst. Resultatet er at demokratiet taper. Dette virker smått parodisk, og den største taperen er velgerne som ga partiene tillit.

Vi vet ikke hva Åge Rustens «personlige grunner» er, og i mange tilfeller er det viktig å respektere det når noen ber om fred og oppgir personlige grunner som årsak. Når det er sagt, virker det snodig å forlate forhandlingene den ene dagen (søndag), fordi han etter sigende ikke får bli varaordfører og deretter trekke seg (mandag) som ordførerkandidat neste dag, samtidig som han erklærer at han vil beholde plassen i kommunestyret.

Det lukter intern strid i Arbeiderpartiet. Vol har snakket med kilder som sier akkurat det. Det er stor uenighet om veien videre etter valgnederlaget. Arbeiderpartiet i Hadsel har dessverre en lang forhistorie med splittelser, og ingen må være overrasket dersom det er dypere konflikter enn Åge Rustens «personlige grunner» som ligger bak.

Hadsel Ap gjorde et dårlig valg, men partiet fikk totalt 657 stemmer. De 657 velgerne har krav på å få vite hva som skjer. De har gitt tillit til sine representanter. For dem må det som nå skjer betraktes som ett tillitsbrudd.

I en moderne politiske verden kan en ikke tie i hjel saker. En må spille med åpne kort. Om ikke man gjør det, mister man den tilliten man må ha som politiker og politisk parti. Valgresultatet i år viser at tillit er både vanskelig å oppnå og beholde, men særs lett å miste. Fortsetter Ap å gå en vei hvor de mener at det å tie i hjel er veien å gå, er vi ganske sikre på at de taper på det både på lang og kort sikt.

Det bør både Åge Rusten og Jacob Normann Jacobsen etter hvert skjønne, og om de ikke gjør det, bør noen fortelle dem det.

Både Åge Rusten og Jacob Normann Jacobsen har blitt forelagt kommentaren.