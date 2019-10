Spør om skoleskysss i Hadsel

Meninger

«I desember 2016 ble det vedtatt endring i skolebruksplanen og at ungdomstrinnet skulle flyttes fra Sandnes til Stokmarknes. Foreldrene ble lovet at bussen som skulle frakte ungene til og fra skolen skulle samordnes med undervisningstida ved Stokmarknes skole.

Ved bruk av rutebussen bruker nå de barna som bor lengst unna, det vil si på Slottnes, to og en halv time av sin fritid per dag, altså 12,5 timer per uke på å komme seg til og fra skolen, inkludert venting. Sagt med andre ord: to ekstra skoledager for barna på Slottnes og én ekstra skoledag for de fra Holmsnes.

I to år har det vært satt inn ekstra buss. Årsaken har vært at man har ment at belastningen var urimelig. Inneværende skoleår er første året hvor alle tre klassetrinnene er overført. Ved oppstart av inneværende skoleår svarer oppvekstsjefen foreldrene at bare Boreal klarer å skaffe buss og sjåfør, så skal bussen starte å kjøre igjen. Åtte uker ut i skoleåret får de samme foreldrene beskjed om at den ekstra bussen ikke vil bli satt opp fordi det i år er så mange elever som trenger skoleskyss.

Med tanke på lovnader, og ikke minst den ekstra belastningen som dette medfører for de ungene som blir fratatt store deler av sin fritid, vil Hadsel Venstre be om svar på følgende spørsmål: