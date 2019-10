– Før og etter valget i Sortland, to forskjellige verdener?

Meninger

Når velgerne går til valg, forholder de seg som oftest til hovedpunktene i programmet. Noen lar seg rive med av nasjonale strømninger, men det er programmet til det lokale partiet som er kontrakten mellom velgeren og politikerne. Velgerne forventer at det blir jobbet for de sakene som partiet deres har frontet, spesielt de store sakene.

Sortland arbeiderparti var i valgkampen tydelig på hva deres syn på framtidig skolestruktur i Sortland var. De hadde vært aktivt med å utforme et flertallsforslag som kommunestyret vedtok. Under valgkampen diskuterte jeg denne saken med flere dyktige og hyggelige kandidater som sto på arbeiderpartiets valgliste. Alle var tydelige på at skolestruktur var vedtatt og ikke noe en kunne forhandle vekk etter valget. Jeg tror at de som stemte arbeiderpartiet hadde samme oppfatningen som listekandidatene.

Etter valget har arbeiderpartiet skrotet den saken som administrasjonen i forrige periode brukte lang tid og store ressurser på. Dette har gått forholdvis stille for seg i media. Ser ikke ut som at noen tar ansvar for helomvendingen og heller ikke gir sine velgere et godt svar på hvorfor partiet har endret syn. Ledelsen i arbeiderpartiet var ikke interessert i å finne et flertall for å opprettholde kommunestyrevedtaket.

Den neste store overraskelse etter valget kom da avtroppende ordfører ba administrasjonen utrede varaordfører i 50% stilling. Sortland, og mange sammenlignbare kommuner, har hatt varaordfører i 20% eller mindre. Denne saken kommer som lyn fra klar himmel. Ingen politiker, verken i posisjon eller oposisjon, løftet denne problemstillingen fram i forrige fireårsperiode. At den personen som selv skal inn i varaordførerrollen ber om denne utredningen virker mildt sagt underlig. Det blir argumentert med at det ikke koster noe å opprette nytt kontor til varaordfører siden en har ledig kontor i Kystnæringssenteret. Jeg mener at kommunen heller kunne leid ut dette kontoret og fått inntekter av det. Det overrasker meg at SV sitter stille i båten og syns dette er en grei måte å bruke skattepengene på. Mener å ha registrert at de har tatt til ordet for å redusere godtgjørelsen til politikerne drastisk.

I budsjettdebattene er det alltid vanskelig å finne plass til alle gode formål. Vi vet at der sitter mange gutter og jenter på skolebenkene i Sortland som gjerne skulle hatt litt mer hjelp. Ekstravaktbudsjettet i omsorg hadde også hatt god bruk for vel 300 000 kroner ekstra i året, eller 1,2 millioner over en fireårsperiode. Politikerne skal prioritere, og jeg spør: Er varaordfører i 50% stilling rett prioritering når ingen har etterspurt dette behovet tidligere?

Dette er to triste saker som dessverre forsterker politikerforakten og neppe er med på at valgdeltagelsen i Sortland blir stor ved neste valg.

Men, en fjellvettregel sier: Ingen skam å snu.