– Sjokkerende tall fra Ungdata i Sortland

Meninger

Så mange som halvparten av oss blir i løpet av livet å få en psykisk helseutfordring. En rapport fra Sintef viser at en av fire hadde sluppet å bli alvorlig syke og havne i spesialisthelsetjenesten, hvis kommunene hadde et bedre tilbud.



Det er viktig å bekjempe den økende graden av psykiske lidelser blant ungdom, og at dette må gjøres gjennom direkte oppfølging av hvert enkelt tilfelle. Tallene fra Ungdata viser 23% av ungdomsskoleelever i Sortland kommune er mye plaget av depressive symptomer. Gjennomsnittet i Norge ligger på 15%. Som tidligere elev ved Sortland Ungdomsskole er det sjokkerende tall å lese og det kan stilles spørsmål ved om foreldre, skole, administrasjon og folkevalgte tar psykisk helse seriøst nok. Det er avgjørende at psykiske helse blir et prioritert satsingsområde fremfor en bortgjemt og uprioritert budsjettpost, eller et stigmatisert tema slik som det er i dag.



Det viktigste er ikke om tilbudet er offentlig eller privat, men at de som trenger hjelp får den hjelpen de trenger når de trenger den. For mange av elevene som sliter psykisk er det helt avgjørende med en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste med helsesykepleiere som er tilstede på skolen hver dag.



Samarbeid mellom foreldre, skole, administrasjon og folkevalgte er det eneste som gjelder. Her må folk komme på banen i alle ledd å kreve økte tiltak for forebygging og behandling av psykiske lidelser blant barn og ungdom. Det aller viktigste er innholdet i tilbudet og tilgjengeligheten.