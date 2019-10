– Kreativitet på billigsalg er ikke nødvendigvis bra for merkevaren til den som bestiller

Meninger

I forrige uke var jeg i Harstad og møtte masse digge folk fra den kreative næringen i Nord-Norge. Vi holder på med et prosjekt som heter Skallebanken, som handler om å samle kreative skaller for å skape en felles ambisjon for næringa i nord. Skikkelig inspirerende å være på samling, men også litt kjipt, og jeg var litt lei meg når jeg kom hjem.

Tilstede på samlinga var det masse dyktige folk. Flinke webutviklere, spesialister på powerpoint (sånn skikkelig), grafikere i verdensklasse og magabra filmfolk. Sikkert flere også, men jeg er ikke så god på å huske alt. Uansett, Innovasjon Norge og Kreativ Forum var også tilstede, og de sa et par ting som fikk meg til å tenke mer enn vanlig.

Men først måtte Innovasjon Norge forklare hva den «kreative næringen» er. For det er jo ikke like lett å forstå. Men det er liksom de som jobber kreativt på en kommersiell måte, altså det mange vil kalt for reklame eller påvirkning. Ikke kulturnæringen. Som seff sikkert også er viktig.

Også videre til det som fikk meg til å tenke. Visste du at i EU er den kreative næringen den tredje største næringen målt i sysselsetting? Det er sjukt mange folk, noe som betyr at den er ganske viktig, også for omkringliggende bransjer. Du vet de som kanskje vil selge biler og klær og sånn til de som bor i EU. Men greia er, at det er ikke slik i Norge, og hvert fall ikke i Nord-Norge. I Nord-Norge sysselsetter kreativ næring i følge SSB på 13. plass, av totalt 16 oppgitte næringer. Det mener jeg er skikkelig dust.

Kreativitet på billigsalg?

En annen ting som skremte meg, var noe Benedikte Løvdal fra Kreativ Forum fortalte. Mens konsumprisindeksen har steget med cirka 37 prosent siden 2005, så har den gjennomsnittlige timeprisen i kreativ næring nesten ikke rørt på seg. Så når melk og husleie blir dyrere, så får ikke de kommersielle kreative skallene mer betalt. Driftsmarginene på reklamebyråer i Nord-Norge er på 6,4 prosent. Hvis man skal sammenlikne seg med annen tjenestebasert næring, som advokatnæringa for eksempel, så ligger de på 12 prosent. Den kreative næringa må selvfølgelig effektivisere og profesjonalisere seg som alle andre, men hvorfor skal ikke denne næringa følge den økonomiske utviklingen?

Så hva må vi gjøre da? Vi må samarbeide og bli synlige - kompetansen jo her. Og den er unik, siden vi bor her vi bor. Vi har førstehåndskunnskap i å formidle den moderne historien om Nord-Norge, og ikke bare de tradisjonelle historiene om torsk, flotte fjell og tøffe feskara.

Og så må vi lære markedet hva kreativt arbeid koster. For det er faktisk slik, at kreativitet på billigsalg ikke nødvendigvis er bra for merkevaren til den som bestiller. Det kan nesten bli useriøst, sånn som når jeg velger å skrive om dette temaet i rosablogg-stil.

Ha en zuper dag, da dere <3