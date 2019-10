- Idrettsfag foreslås kuttet ved flere skoler. Det vil fylkeskommunen angre på

Meninger

I politikken gjøres det stadig prioriteringer, og Nordland er intet unntak. Det er likevel en dårlig prioritering å legge ned Idrettsfag ved 3 av 8 videregående skoler. Her er 3 grunner til å beholde de populære programområdene.

Penger diskuteres ofte i en politisk sammenheng og dette tilfellet er ikke ulikt. I denne saken vurderes idrettsfag-tilbudene i Sandnessjøen, Sortland og Fauske, samt friluftslinjen ved Knut Hamsun som for dyre. Jeg ser på ingen måte dette argumentet.

Idrettsfag er det nest billigste alternativet av alle studieretningene. Ved å redusere tilbudet, vil ikke utgiftene minke, men det vil heller bli dyrere. Flere elever ville valgt yrkesfag hvor praksis, i likhet med idrettsfag, er et nøkkelord - fremfor studiespesialisering eller fraflytting. Man trenger ikke være matematiker for å skjønne at å betale månedlig for flere hybelboere, er dyrere enn å kjøpe et par ski.

Den dag i dag anser jeg de 3 årene på idrettsfag som de mest morsomme og interessante jeg har hatt i hele mitt liv. Jeg og mitt kull, valgte idrettslinjen fordi den tilbydde noe annet. Det er en retning hvor man ivaretar interessene sine, bygger på dem og samtidig forsikrer seg om at høyere utdanning står åpent etter det treårige løpet. Man bygger en generell forståelse av kroppens funksjon og oppbygging, hvordan man tar vare på den, samtidig som det læres hvordan Henrik Ibsens «Et dukkehjem» skal analyseres. Treningen er høydepunktet på dagen, og uten dette ville mange gått en kjedelig og umotiverende hverdag i møte. Nettopp dette var svært avgjørende for at hele min klasse fullførte idrettsfag. Lurer på hvor mange av de 120 elevene i året, som må gjøre noe annet, velger å fullføre videregående opplæring om forslaget vedtas? Håper jeg slipper å være vitne til det.

Folkehelsen er en sårbar ferskvare. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil idrettsfag bidra til at denne styrkes og fokuseres på i en tid hvor spesielt psykisk helse er aktuelt. Den generelle forståelsen for folkehelse øker og uteksaminerte elever kan bruke denne kunnskapen til det de virkelig ønsker å gjøre. Bare for å understreke viktigheten, er også den lokale idretten, på samme tid, avhengig av rekruttering fra disse linjene. Jeg vil derfor gå så langt og påstå at idrettsfag utklasser samtlige andre tilbud på produsering av talenter og fremtidige kjente skikkelser.

I invitasjonen til regionalt innspillsmøte fra fylkeskommunen, argumenteres det for at Nordland er fylket med 3. høyeste andel Idrettsfag (7,3%). Derfor foreslås tilbud ved 3 av 8 offentlige skoler nedlagt.

Hvorfor skal vi sammenligne oss med andre fylker? Vi er ikke som andre fylker. Nordland er nemlig fylket med de største avstandene i hele landet. Argumentet om at det er for mange idrettslinjer er derfor veldig svakt. Når avstandene er så store som de er, krever vi nesten av den aktive 15-åringen som skal velge skoleplass, å flytte fra hjemplassen. Det er attpåtil veldig bemerkelsesverdig at ikke et eneste tilbud foreslås nedlagt i fylkeshovedstaden, hvor det ikke akkurat er mangel på muligheter. Distriktene nektes utvikling, fordi Bodø tviholder på sin. Utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar; jeg er ikke imponert.