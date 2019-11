«Widerøe, selvkjørende vogntog eller Nimbus 2000?»

Meninger

Jeg bor i en av de større byene i Nord-Norge. Faktisk er den så stor at den er inne på SSBs topp-100-lista som nr. 99, kun 60 plasser under den kjente metropolen; Osøyro. Ja, med den størrelsen, beliggenheten og sentrumsstatusen Sortland har, er vi faktisk direkte sentrale, ja, nærmest for et knutepunkt å regne.

Ikke alle er like heldige. I distriktene er det er jaggu ikke så lett å komme seg fra Å til Bø.

På Sortland har vi flyplass bare 20 minutter unna med bil. Derfra kan du fly Widerøe til Bodø, vår trofaste sliter i distrikts-Norge, for priser som matcher BNP i et mindre land, vel å merke.

Hurtigbåten er kanskje sanert, men Hurtigruten klapper til kai to ganger i døgnet, dessuten har vi opptil flere bussavganger daglig. I alle fall i hverdagen. I helgene er det verre, men Hurtigruten går daglig så lenge været over Vestfjorden eller Lopphavet ikke er mer enn orkan i kastene, og om båten ikke går, så krakser i alle fall Widerøe videre. Alltid. Hvis de kommer seg opp fra Gardermoen. Der kan visst tåka by på enorme problemer. Det har jeg fått med meg i nasjonale media.

Så, det er, som dere ser, ikke mangel på infrastrukturelle muligheter. Hva skal vi for eksempel med tog i Nord-Norge, sånn helt ærlig? (Her kan du putte inn en annen distriktsregion, om du ikke er representert med en egen kåsør. Jeg er gjerne raus med kritikken). Vi hører jo ikke annet enn klaging på togene uansett, de er for seine, de er for fulle, de er for treige, de har feil navn, ja, der nede har togene feil lukt, og garantert feil farge. Grønt er ikke alltid så kult. Dessuten er det uansett buss de må ta, de som bor viktigere strøk av landet. Det hører jeg på de nasjonale nyhetene, eller leser i den nasjonale dagspressa. Ofte.

Det er forøvrig kjempedyrt å bygge jernbane i (Nord-)Norge. Vanvittig. Ulønnsomt. Usannsynlig. Det er, ifølge fru Solberg, bedre med sjølkjørende vogntogkonvoier til å få fisketransporten ut av landsdelen, og brød-, melk-, smør-, egg- og hva*det*enn*er*vi*trenger- transporten inn til landsdelen. Som er det meste, hilsen fru Solberg. Det er faktisk så mye vi trenger at vi rett og slett ikke har samme verdi som de som bor i mindre snyltende deler av landet. Det adjektivet er mi fortolking av en pågående debatt der sentralisørene vet hva de sier, i motsetning til meg. All den hjelpa vi får fra Storby-Erna, må sees på som en moderlig versjon av Marshall-hjelpa. Takk, gode frue. <3

Vi vet så lite, produserer så lite, bidrar så lite, men klager så mye, at vi føler oss som tredjerangs borgere, vi som bor i folkefattige strøk. Det er til og med sånn at de sjølkjørende vogntoga kunne brukes til å frakte oss når vi skal ut på vår ukelange tur til landsdelens eneste sykehus (jmf Høies ønskedrøm). Egentlig trenger vi ikke å ha sykehus i det hele tatt, når jeg tenker meg om. Vi er så få at det ikke er lønnsomt. Hva med Leger uten Grenser i et telt, ei havarert campingvogn – eller et fraflytta hus? Så kan det sjølkjørende vogntoget dure rundt og hente opp folk langs leia eller fjellføttene (eller begge, det er ofte kort mellom disse i enkelte, rurale strøk) i hele landsdelen, og få folk til LuG. Det tar neppe lengre tid enn Pasientreiser uansett. Kanskje mer komfortabelt også? Da kan Norge spare penger. Vi må nemlig bidra, vi også, ikke bare motta. Det har jeg hørt på nasjonal radio.

Det er imidlertid slik at teknologien enda ikke er der at vi kan sette inn sjølkjørende vogntogskonvoier. Kanskje vi får mobilnett i distriktet først? Uansett, vi er foreløpig avhengige av den transporten som fins. Nå er det veldig moderne å påføre folk skam for det aller meste. Hvis du føler deg noenlunde ok en dag, fins det alltid et kommentarfelt nær deg som ikke nøler med å sette deg på rett plass. Jeg vet at minst ett regjeringsmedlem mener man godt burde brukt andre ord. Det har jeg lest i nasjonale media. Flere ganger.

Skam er snart en diagnose, og den skammelige disputten er alltid for eller imot. Bare det. Enten er du klimaidiot, og mener du godt kan fly når Gunhild og Petter gjør det, eller så er du en klimabedreviter, og da flyr du ikke. Man kan nemlig ta seilbåt. Det har jeg sett på TV. Du kjører heller ikke biler som drives av fossilt drivstoff, og alle elbileiere er direkte skyld i barnearbeid i Kongo. Det har jeg sett på Facebook.

Hva skal en stakkar i ubebygde strøk gjøre, da?

Når jeg skal til min jobb, og jeg ukependler, slik en noen ganger må innrette seg når vi får sjølbetjente kasser på Cooporativen, og jobben i distriktet forsvinner.

Jeg skal skissere alternativene mine til deg.

Jeg kan fly Widerøe. Det tar 25 minutter. Jeg kan kjøre. Det tar rundt regna seks timer, om jeg treffer akkurat med ferga. Eller to dager med elbil. Det er ikke så plagsomt tett mellom ladestasjonene. Jeg kan ta buss. Det tar sånn sirkus åtte timer. Jeg kan ta Hurtigruten. Det tar tolv deilige timer. Jeg kan ta tog … Hei, vent, det kan jeg ikke.

Hva ville du valgt?

Jeg hadde gjerne tatt toget, samme hva det kalles; dritt-tog eller Vy.

Ut fra nasjonale media virker det imidlertid like realistisk at jeg kommer meg på jobb med Nimbus 2000.