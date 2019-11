Meninger

Det er harde tider i nord. Alle har fått med seg at regjeringen legger ned Nesna, at det sentraliseres over en lav sko, og at fylkeskommunen har fått et kutt i overføringer på nesten en halv milliard. Det er befolkningen det går ut over, men for regjeringspartiene, og spesielt for Høyre i Nordland, er dette ikke noe man liker å snakke om.

Når fylkesrådet skal lage budsjett og økonomiplan med 486 millioner kroner mindre, skjønner alle at det må gå ut over tjenestene. Uten penger, kan man ikke handle, derfor må det kuttes, og det svir på alle fronter. Samferdsel blir tynt, tannhelse og kultur får nedtrekk, og i videregående skole må det spares inn i form av færre tilbud til elevene. Ingen ønsker dette. Å redusere linjetilbud er så langt ned på lista over ting man vil kutte, at det bare gjør vondt.

Fylkesrådet, der SV er med, skal og må selvfølgelig ta ansvar for de prioriteringene som gjøres. Det er posisjonspartiene som har lagt fram budsjettet, og det står vi for. Samtidig er det sånn at det er regjeringen som bestemmer hvor mye fylkesrådet kan bruke av penger. Det er regjeringen som har kuttet en halv milliard til Nordland, regjeringen som har tatt vekk regionale utviklingsmidler, og regjeringen som har lesset på med nye oppgaver som det ikke følger penger med til.

Man kan spekulere i at regjeringen radbrekker fylkesøkonomien for å kunne legge ned fylkeskommunen slik flere i regjeringen ønsker, men sannheten er nok langt enklere: Skal man finansiere skattelette til de aller rikeste på flere titalls milliarder i året, må man hente pengene et sted, og Nord-Norge er et fint sted å kutte. I nord er regjeringspartiene nesten utradert, så prisen for å kutte her er lav.

For Nordland Høyre, og spesielt for gruppeleder på fylkestinget, Beate Bøe Nilsen, er dette selvfølgelig ubehagelige sannheter, derfor forsøker hun å spre tøysete regnestykker der hun påstår at fylkesrådets budsjett går med nesten syv prosent i overskudd. Påstanden er at fylkesrådet er idioter, som velger å fylle sparegrisen til Nordand, heller enn å gi innbyggerne de beste tjenestene som er mulig. Personlig tror jeg knapt jeg har hørt noe merkeligere. Høyre i regjering har økt oljepengebruken til astronomiske høyder heller enn å føre en bærekraftig politikk, så Bøe Nilsen vet utmerket godt at politikere flest gjerne vil bruke så mye som mulig. Sånn er det også i posisjon.

SV har en lang, lang liste med gode formål vi gjerne skulle brukt penger på, men disse pengene har Erna Solberg tatt fra Nordland og gitt til sine venner sørpå. SV og resten av posisjonen er derfor begrenset til å fordele kuttene så skaden blir minst mulig. Det kan hende at det kunne vært gjort på en bedre måte, men det skal bli en rimelig kald dag et visst sted før SV stapper tusenlapper i madrassen heller enn å bygge Nordland for fremtiden.

Bøe Nilsens påstander om et stort overskudd er basert på to ting: For det første at det er satt av penger til premiefond som skal sikre de fremtidige pensjonene for fylkeskommunens ansatte. Dette er helt grunnleggende for å sikre trygg økonomi, og Bøe Nilsen gjorde nøyaktig det samme da hun var økonomiråd. Å bruke disse pengene blir som å ta det ungene har fått til bursdagen sin, og som man har lovt å sette på sparekonto.

Resten av pengene er egenandeler til investeringer i skole og vei. Egenandelen må man ha for få renteutgiftene ned, og investeringene må tas nå, for å redusere fremtidige driftsutgifter. Det blir som å ta seg råd til male huset så man skal slippe den langt større utgiften med å skifte bordkledning. Beate Bøe Nilsens egen regjering overlater langsiktig tenkning om f.eks. klima og omstilling av økonomien til andre, men sånn opererer altså ikke fylkesrådet og posisjonen. Vi møter utfordringene i døra, og har lagt inn kraftfulle tiltak for å kutte klimautsliipp. Når regjeringa gjør sitt beste for å knuse Nord-Norge, må vi som har fylkets beste interesser i sinne ta ansvar og få ting til å henge sammen. Det er noen ganger en utakknemlig jobb, men når Høyre regner budsjett med tøysekalkulator fra morobutikken er det på tide å reagere.