– Er kutt av ordningen gratis hallleie det rette tiltaket for kommunens barn og ungdommer?

Meninger

Nok en gang må vi som bruker mesteparten av vår fritid til å jobbe for at kommunes barn og ungdommer skal få oppleve mestring, tilhørighet og vennskap gjennom deltagelse i idrett kjempe for ordningen med gratis hall- leie.

Kommunedirektøren forstår tydeligvis ikke hensikten med ordningen gratis hallleie, når det år etter år blir foreslått avviklet. Jeg kan ikke si noe annet en at det er fryktelig provoserende at vi som bruker mesteparten av fritiden vår til å legge til rette for mestring, tilhørighet, fysisk aktivitet og vennskap gjennom idretten må kjempe år etter år for at ordningen skal vedvare, istedenfor å bruke energien på å skape aktivitet hvor foreldrenes økonomi ikke er avgjørende for deltagelse.

Disse årlige kampene gir en enorm økonomisk usikkerhet for idrettslagene som er avhengig idrettshallene for å skape aktivitet. Men det aller viktigste er at det gir en enorm usikkerhet for mange av barna og deres foreldre. Om ikke kommunen allerede har fått det med seg er det nemlig slik at det er flere som ikke har råd til at barna deres skal drive med idrett. Ordningen med gratis hall- leie har gjort at mange av idrettslagene som driver sin aktivitet i idrettshallene har kunnet organisert aktiviteten slik at foreldrenes økonomi ikke er det som blir avgjørende for om deres barn eller ungdommer kan delta.

Dagens hall situasjon er så prekær både når det kommer til kapasitet og forhold (spesielt i Sortlandshallen) at tilrettelegging og organisering av idrett for alle barna og ungdommene som ønsker å være med er utfordrende nok i seg selv. Det er vanskelig for meg å forstå at ikke kommunedirektøren og direktørens stab har tatt dette skikkelig innover seg nå.

Den siste ungdata undersøkelsen gjort blant ungdommene i Sortland viser tydelige svar. Flere føler seg alene, ser ikke lyst på fremtiden, opplever å bli tilbydd eller har brukt rusmidler enn tidligere i kommunen. Er svaret fra kommunen da å gjøre det enda vanskeligere å organisere en aktivitet som forebygger akkurat disse tingene.

Jeg håper og tror at kommunens politikere nok en gang prioriterer barna og ungdommen ved, fortsatt gratis hall- leie. Også håper jeg at det er siste gangen jeg ser et budsjettforslag fra kommunedirektøren hvor dette kuttet er foreslått. Vi må satse og legge til rette for barna og ungdommen i kommunen. Vi i idrettslagene gjør dette gratis hver ettermiddag og mange helger i året. Nå må kommunen legge til rette med bedre fasiliteter (ny hall) og ei ordning (gratis hall-leie) som faktisk fungerer.