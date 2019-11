– Kan vi strø halve fortauet?

Meninger

Jeg er glad i å bruke spark, og jeg er ikke alene om det. Det er mange gode grunner for å bruke spark, for barn, unge og voksne. Det er herlig å suse avgårde når veien er snødekket og hard, eller lene seg på den når man trenger litt støtte. For ikke å glemme kulturarven med sparking 

Hadsel kommune er flinke til å strø glatte vinterveier og fortau, og det er kjempefint!

Men hvem er glad i å få håndtaket til sparken i magen ved en bråstopp i grus, eller å måtte forlate fortau for å forsette ferden på veien? Eller, hva med å ikke kunne komme seg ut og trimme eller handle, eller dra på kaffebesøk - fordi sparken er - som for noen er "vinterens rullator", ikke fungerer på grus?

Jeg er også ledende kommunefysioterapeut og ser sparken som et alle tiders verktøy for et helsefremmende og aldersvennlig samfunn, for ikke å snakke om overvektproblematikk blant barn, fallforebygging, bruddskader og opphold i sykehus og sykehjem.

Jeg ønsker meg en ny praksis ved strøing, der halvparten av fortau og vei IKKE strøs slik at bruk av spark fungerer, mens den andre halvparten er trygg for gående.