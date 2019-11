Meninger

Guttungen var bare to år, men han husker det. «Mennene tok pappa», forteller han igjen og igjen. Nå er han fire. Han sov i pappas armkrok da politiet kom klokken to om natten for å sende pappa tilbake til hjemlandet. Den lille gutten snakker stadig om det som skjedde da pappa forsvant. Hans storesøster som da var fire, vil derimot vil ikke si et eneste ord om det hun opplevde den natten. Hun blir stum når broren forteller om det. Hun bare ser på mammaen med store triste øyne.

Da pappa ble tatt fra dem, hadde han bodd i den lille byen i åtte år. Like etterpå ble mottaket der lagt ned, og mammaen måtte flytte til et nytt sted sammen med barna. Etter nye to år må den lille familien flytte igjen, for atter en gang skal mottaket de bor på, legges ned. Flyttingen skal skje i desember, og datteren, som nå er skolejente, får ikke være med på juleavslutningene verken på skolen eller på kulturskolen. UDI har gitt mammaen klar beskjed: Dersom dere protesterer eller demonstrerer, blir dere fratatt rettighetene dere har som flyktninger uten lovlig opphold i Norge.

Disse rettighetene er tak over hodet og noen få kroner i uken, knapt nok til mat. Men uten denne lille hjelpen, kan de tre ikke overleve. De må reise på den datoen UDI bestemmer, og de må ta med seg dynene og putene og kjøkkenutstyret de fikk for mange år siden, for UDI spanderer basistingene bare én gang.

Dette skjer i Norge i 2019.