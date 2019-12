– Nei Christian, det er bare flertallspartienes sannhet

Meninger

Sannheten er at fylkesrådet har tatt et verdivalg uten sidestykke i Nordlands historie. Vi har lest side opp og side ned av argumentasjoner rundt penger knyttet til nedleggelsen av 25 linjer i den videregående skolen i Nordland. Vi har bare en kommentar, og vi velger å sitere en ung dame: «How dare you?»

Flertallet på fylket legger ned 25 linjer med et pennestrøk, uten prosess og uten en eneste konsekvensutredning. AP har sittet med makten på fylket siden 1999, og SV har styrt sammen med dem. Det er nesten så vi får lyst å spørre om flertallet har vært så dårlig til å planlegge at 25 linjer ut av det blå må brukes som salderingspost i et budsjett, eller var de en del av forhandlingene etter valget?

La oss sitere den unge damen en gang til: «If everyone is guilty then no one is to blame». Det stemmer, og svarteper ble tildelt regjeringa samme dag som forslaget til kutt ble offentliggjort. Sannheten er at flertallet på fylket har lagt ned 25 linjer på tross av løsningene som mindretallet skisserte. Men - et vedtak står ikke lengre enn til et nytt er fattet, og flertallet har mulighet til retrett, om viljen er der. Det er ingen skam å snu.

Flertallet har innvilget 50 millioner til Bodøs kulturhovedstadprosjekt. Om vi fikk velge, beholdt vi heller skoletilbud i eksempelvis Vesterålen.

Flertallet har ikke vært villige til å vurdere egne posisjoner og styringsform. Parlamentarismen er en sterkt fordyrende styringsmodell hvor flertallspartiene har 13,4 årsverk til politisk frikjøp. Budsjett-tallene viser at et fylkesråd med seks medlemmer og en rådgiver, koster 15,4 millioner pr. år. Over en periode på 2017-2022, vil dette utgjøre 93 millioner. Tall vi har fått presentert, viser at man ved å gå inn i en fylkesutvalgsmodell vil kunne spare minimum 50 millioner i samme periode og sannsynligvis mer.

Før fylkesrådet gjør noe som helst med sin svært kostnadsdrivende styringsform kan flertallet på fylket presentere så mange «sannheter» de bare ønsker. Fylkesrådet har ikke gjort alt som stod i deres makt for å redde ungdommene i verken Vesterålen eller andre steder i fylket.