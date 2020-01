– Christoffer Ellingsen blander flere saker sammen

Meninger

For det første så velger Christoffer å blande sammen flere saker inn i denne konkrete saken.

Les Christoffer Ellingsens innlegg her

Det synes jeg er bare trist og beklagelig. Det viser at han ikke evner og lytte når vi snur i en sak og sier at her tok vi feil. Ærlighet varer lengst. Arbeiderpartiet hadde god dialog med fagbevegelsen og vi var først og fremst opptatt av at tidsregistrering ikke skulle igangsettes før det var behandlet i de organer (AMU og ADMU). Vi oppnådde det vi ville, og er kjempefornøyde med at igangsetting av tidsregistrering ble stoppet. Det mener vi skjedde fordi vi var flere politiske partier som støttet fagbevegelsen og dermed ble hele igangsettelsen stoppet og saken skal behandles slik vi mener er riktig.

Når det gjelder innhold i saken om tidsregistrering så har Arbeiderpartiet bedt om at vi må få en redegjørelse av sakens innhold før vi kan ta stilling. På generelt grunnlag kan vi si følgende:

Vi føler oss sikre på at ansatte i Sortland ønsker å gjøre en god jobb og at stoppeklokkeomsorg, rapporteringskrav og detaljerte målinger av det meste stjeler tid og er lite effektiv. Vi ønsker ikke en arbeidsform hvor de ansatte skal løpe mer, stå enda mer til ansvar for hver dags innsats, men også for minutt for minutt i løpet av dagen. Det høres ut som et registreringsregime som ligner overvåking. Jeg mener vi må lytte til fagbevegelsen og til de ansatte og sammen finne ut hvordan hjemmetjenesten kan løses på best mulig måte.