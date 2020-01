Meninger





For tenk: Fylkeskommunen har handla på tvers av anbefalinga fra et flertall i kommunestyret i Andøy. Det vil Rødt og MDG ha seg frabedt.

Det lyder temmelig hult når partier som Rødt og MDG plutselig viser en slik rørende omsorg for hva et kommunestyre meiner. Pipene deres har nemlig hatt heilt andre lyder i andre saker.

Et stort flertall i Andøy kommunestyre har sagt ja til etablering av vindkraftanlegg på Andøya. NVE og Olje- og energidepartementet har fulgt anbefalinga fra kommunestyret. Men at kommunestyret har sagt ja, har knapt affisert Rødt og MDG. For i spørsmålet om vindkraft meiner både Rødt og MDG at kommunestyret ikke veit sitt eget beste. Det er det formynderne i Rødt og MDG som gjør.

Vi har sett det samme også utenfor Andøy. Et så godt som enstemmig kommunestyre i Kvalsund i Finnmark har gått inn for oppstart av gruvedrift i Repparfjord. Den planlagte kobbergruva vil gi bygda sårt tiltrengte arbeidsplasser og Norge og resten av verden et nødvendig metall. Men også her har Rødt og MDG bare gitt blaffen i hva kommunestyret meiner. Rødt Geir Jørgensen, som nå er sterkt fortørna over at fylkesrådet ikke har lytta til et flertall i Andøy kommunestyre, ikledte seg i fjor rollen som demonstrant da han troppa opp i Repparfjord for å demonstrere mot at regjeringa hadde lytta til kommunestyret og innvilga den nødvendige konsesjonen for gruvedrifta.

Realiteten er at Rødt og MDG har allergi mot nærmest enhver etablering av ny næringsvirksomhet. En slik politikk er ei sikker oppskrift på å utarme og avfolke vår egen landsdel. Det er å håpe at de bestemmende myndigheter også i framtida lar være å låne øre til slike eventyrpolitikere.