– Fagforbundet svarer Oddmund Enoksen

Meninger



Fagforbundet er glad for at Oddmund Enoksen ikke lenger er politiker i Sortland kommune, eller er representant for SV, et parti vi har et godt samarbeid med. Men det er ikke lett å glemme at han nylig har vært politiker i Sortland.

Les innlegget Fagforbundet reagerer på her.

Hadde han vært politiker enda, hadde han vist om at Fagforbundet tok kontakt med de politiske partiene vi har samarbeidsavtale med før kommunestyremøtet i desember og orienterte dem om at kommunen ønsket å innføre tidsstyring i hjemmetjenesten. Så var det Rødt som først reagerte, men jeg kan forsikre Enoksen om at de andre partiene reagerte også.

Det var Fagforbundet som fikk stoppet innføringen av overvåking av ansatte, noe vi fortsatt kommer til å kjempe imot. Det viser vår ryggrad!

Fagforbundet lurer på hvor Enoksen har hentet påstanden om at vi har vært enig at ansatte skulle overvåkes? Fagforbundet har vært klinkende klar overfor arbeidsgiver hele tiden om at dette er overvåking og at vi er imot det. det må være Enoksen selv som ser spøkelser på høylys dag. Fagforbundet forventer også at Enoksen for ettertiden sjekker ut fakta og forholder seg til sannheten når han skal uttale seg om oss.

Fagforbundet er for å ta i bruk nyttig velferdsteknologi. Hittil har det ikke vist seg at tidsstyring i hjemmetjenesten har ført til noe annet et kontrollregime som ikke baserer seg på tillit.