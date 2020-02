– Det er færre øyeskader på nyttårsaften enn på en vanlig lørdag

Meninger





Hvert år kjøper 1,8 millioner nordmenn fyrverkeri, langt flere nyter den fargesprakende himmelen uten selv å sende opp. Undersøkelser viser at så mye som 90% av Norges befolkning ser på fyrverkeri på nyttårsaften. De samme undersøkelsene viser at privat fyrverkeri er spesielt viktig for barnefamilier. Hvert år kjøper hele 64% av barnefamiliene inn sitt eget fyrverkeri til glede for både store og små. Desto flere barn, jo viktigere er privat fyrverkeri.

MDG presenterer forståelig nok ingen alternativer til forbud, men de nevner offentlige oppskytninger. I Norge finnes det 120 sertifiserte pyroteknikere, og de fleste er allerede engasjert i de store byene. I Nordland fylke er det 76 tettsteder. 30% av innbyggerne i fylket bor ikke engang i et tettsted. Bare for å dekke tettstedene i Nordland ville man trengt nærmere 2/3 av alle sertifiserte pyroteknikere i Norge. Det henger rett og slett ikke på greip. Dersom Nordland MDGs forslag skulle bli gjennomført ville det bety at majoriteten av fylkets innbyggere ikke ville sett noe annet enn en svart himmel på nyttårsaften. Et forbud ville ført til en massiv sentralisering av nyttårsaften.

Nordland MDG er også bekymret for dyrene. En studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), viser at 23 prosent av hunder har en mild til alvorlig form for lydfobi og reagerer negativt på høye lyder (sirener, skudd, torden, fyrverkeri etc.). 77 % av alle hunder reagerer altså ikke på fyrverkeri. Dersom man eier et dyr med lydfobi så har man også et ansvar, og en kan tilvenne dyret lydene fra fyrverkeri slik at nyttårsaften ikke blir en skremmende opplevelse. Lydfiler med fyrverkeri kan enkelt lastes ned fra YouTube eller fra Norsk Fyrverkeriforenings hjemmesider. Når det gjelder ville dyr så vet vi at de trekker bort fra steder med fyrverkeri på nyttårsaften, for så å returnere når det har blitt stille. Dyreparken i Kristiansand ville nok neppe fyret opp kraftige smell gjennom hele høysesongen og sporadiske fyrverkerishow gjennom hele året dersom dyrene deres tok skade av det.

Norsk Fyrverkeriforening kjemper for at beskyttelsesbriller skal bli påbudt når man sender opp fyrverkeri, siden ingen som bruker slike briller får øyeskader. Vi har så langt delt ut over 7 millioner beskyttelsesbriller. Det skal vi fortsette med. Statistikk fra samtlige legevakter i Norge, basert på data gjennom 10 år fra 2008 til 2018, viser at det er større risiko for å pådra seg øyeskader den siste lørdagen i januar enn på nyttårsaften. Denne lørdagen er valgt fordi det er en lørdag uten spesielle festlige anledninger, slik at man kan sammenligne innenfor samme årstid.

La oss fortsette arbeidet for en stadig tryggere nyttårsaften, istedenfor forbud som vil ødelegge en viktig og tradisjonsrik feiring for veldig mange mennesker. Et forbud vil oppfattes som urimelig og urettferdig av svært mange og gjøre lovlydige borgere til lovbrytere – det har de erfart i land som har prøvd dette.