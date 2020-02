- Sjef luft, teori og praksis er mange ganger ikke det samme!

Meninger

Etter å ha lest ditt innlegg på blv.no og Vol i går, der du kommenterer at luftforsvaret har anbefalt å bruke Evenes til innfasingen av de nye overvåkningsflyene P-8 og du er glad for at forsvarssjefen følger rådet. Teoretisk er jeg ikke uenig i det du skriver som begrunnelse, men inntil videre er jeg meget betenkt på at dette er den beste løsningen.

Jeg var med på informasjonsmøte på nivå 1 den 13 februar, der hadde vi forventet at vi fikk framlagt detaljerte planer samt mere detaljer om kostnader. Men dessverre vi fikk ingen ting, mange spørsmål ble stilt, men vi fikk ingen svar. Så man kan jo stille spørsmål om hvorfor det, samt hvorfor er ikke tillitsvalgte på rette nivå med i prosessen og får informasjon?



Regner med at svaret er at man må jo kunne ha tillit til Forsvaret, Forsvarsbygg og FD sine beregninger og konklusjoner.

Til det må jeg si at dessverre det har jeg ikke. Jeg kan nevne et av mange eksempeler på hvorfor jeg ikke har tillit. Når planen over hvor dere skulle bygge den nye hangaren kom ut, ble det stilt mange spørsmål om plasseringen. Mange grupper og personer med kompetanse innenfor luftfarten var veldig kritisk til at denne plasseringen ikke ville bli bra pga turbulens. Vi stilte også spørsmål om dette og om det hadde vært dialog med Avinor og Luftfartstilsynet om plasseringen. Svaret vi fikk var at det var ingen problem, og at Avinor hadde ingen bemerkninger.



Men plutselig etter ca 2,5 år ble det en annen pip i fløyta, da måtte hangaren flyttes, nettopp pga av det vi og mange andre hadde belyst. I tillegg fikk jeg informasjon på at Avinor og Luftfartstilsynet ikke hadde vært med i loopen. Når de fikk saken måtte hangaren flyttes.



Dette ble ikke akkurat tillitsvekkende, så derav min grunn til skepsis å ha tillit til dere.

Inntil organisasjonene får fremlagt en detaljert plan med kostnader over både Evenes og Andøya for innfasing av P-8, er min påstand at Andøya er det beste alternativet både økonomisk og praktisk gjennomførbar.

Avslutningsvis, inntil videre er jeg teoretisk enig med deg så lenge beslutningen er at Evenes er den nye basen for våre nye overvåkningsfly.