Pensjonistene har krav på mer penger

Meninger

Det er på tide at det skjer noe for å få løftet opp minsteytelsene for alderspensjonister og uføretrygdede som virkelig har fortjent mer å rutte med i de tilfellene der pengene kun går fra hånd til munn. Hvorfor skal det være slik at pengene dekker akkurat de faste utgiftene som livsopphold (kun mat og husholdningsartikler, boutgifter og strøm? De har engang ikke råd til å kjøpe seg nye klær og personlige saker til eget stell som er en viktig del av livet. Dette får konsekvenser som medfører at de føler seg som annenrangs borgere i samfunnet. De blir sett ned på som om de var tiggere og verkebyller. I følge høytlønte skal verkebyller fjernes for å unngå at de selv blir syke og sengeliggende.

Denne trenden må stoppes med enkle grep og det er å løfte opp minsteytelser i utbetalinger for alderspensjonister og uføretrygdede. I tillegg må det ved hvert trygdeoppgjør gis økninger som er til å leve på normal måte der de har råd til å spise middag hver dag. For eksempel en arbeidstaker med en årslønn på ca kr 450 000 får en lønnsvekst på ca 4,0 % som utgjør ca kr 1 500 pr måned i lønnsøkning.

Når det gjelder alderspensjoner og uføretrygder skal det gis 4,5 % økninger for å unngå at den framtidige prisveksten etter trygdeoppgjøret ikke blir for høy slik at den spiser opp reallønnsveksten. Det vil si fra og med minsteytelser i alderspensjoner og uføretrygd og opptil kr 300 000 skulle hatt minst kr 1 125 i økninger pr måned. Dette gir et mer riktig bilde av økninger i alderspensjoner og uføretrygder som gir mer penger å rutte med i hverdagen.

Det viser seg at det finnes en annen inntektsgruppe og det er de høytlønte som mener at alderspensjonister og uføretrygdede har det bra fra før og ikke trenger noe økninger ved trygdeoppgjør. Høytlønte mener at de som har minst å rutte med har klart seg godt tidligere og dermed ikke trenger noe økninger ved trygdeforhandlinger. Rettere sagt er at de håner og spotter de som har minst å rutte med som i dette tilfellet er ikke noe annet enn utspekulert faenskap.

Er det slik at høytlønte mener at de som har minst å rutte skal ha lua i hånden og bukke og nikke for å være glad til de lave økninger i pensjoner og trygder? Den tiden er over for lenge siden ettersom vi er kommet så langt i 2020 og da er det de som har minst å rutte med skal reise seg for å sette foten ned. Høytlønte mener og krever at de som har minst skal vise moderasjon ved lønnsforhandlinger. Da er det en ting å si at de ryke og reise og ikke vise seg framfor øynene til de som har minst i inntekter, pensjoner og trygder. Tiden er over der høytlønte har kommet til dekket bord med høye lønnsvekster.

En ting er sikkert at høytlønte skal ikke være talerør ved lønnsforhandlinger som angår de med minst inntekter, pensjoner og trygder. Det er frekt av dem å si at de som har minst klarer seg med lønnen som de har hatt i lang tid og ikke har behov for lønnsøkninger. Høytlønte møter seg selv i døra ettersom de selv krever ekstraordinære lønnsøkninger, bonuser og store uttak av utbytte som ligger langt over sunn fornuft i tillegg til vanlige lønnsøkninger. Som jeg forstår ut i fra saken er at høytlønte er inhabile og kan ikke avgjøre noe som helst i forhandlinger. Grunnen til det er at høytlønte ut i fra eget forgodtbefinnende uttaler seg på vegne og samtidig er ansatte i bedrifter og selskaper.

NB: Forsidebildet er av Jan Davisen, leder av pensjonistforbundet sentralt. Red.