– Overasket over uttalelsene fra Kommunelege og Folkehelsekoordinator

Reguleringsplanen vedrørende utvidelsen av Vestmarka Næringsområde (saks.nr 18/1554) er nå ute på høring, og vi i SE-gruppen er opptatt av at alle berørte parter og kommunens faginstanser skal bli hørt i denne prosessen.

14. februar kom Kommunelege Mette Røkenes og Folkehelsekoordinator Kjersti Løkse med sine uttalelser i saken. Vi har stor respekt for kommunens faginstanser, og den kompetansen de sitter på. Når det er sagt er vi svært overrasket over både innholdet og konklusjonen i disse uttalelsene.

De fleste utfordringene og bekymringene som uttrykkes i uttalelsene er enten allerede besvart i reguleringsplanen som ligger ute til høring, eller vil bli besvart gjennom videre byggesaksbehandling.

Jeg skulle derfor ønske at det innholdet som allerede foreligger, og de elementer man vet vil bli behandlet gjennom en fremtidig byggesøknad, ble hensyntatt i deres vurdering.



Eksempler:

· Miljøoppfølgingsplanen, som skal si noe mer detaljert om forholdene rundt støv og støy i anleggsperioden, er ikke klar enda. Jeg finner det derfor vanskelig å forstå at man kan trekke konklusjoner om påvirkningen disse faktorene vil ha på nærmiljøet på nåværende tidspunkt.

· Det foreligger en trafikkanalyse i sakspapirene som ville besvart mange av Kommunelegens og Folkehelsekoordinatorens bekymringer rundt anleggstrafikk til og fra området. Med utgangspunkt i denne er det naturlig at massetransporten vil gå nordover Markveien gjennom industriområdet. Her er det lite boligbebyggelse og skolebarn som ferdes.

· Når det gjelder befolkningens tilgang til lysløype og turområder så vil denne opprettholdes, slik det står beskrevet i sakspapirene. Ny bredere turvei, som også kan tråkkes med maskin på vinterstid, er planlagt bygget slik at fri ferdsel i utmarken skal kunne foregå på samme måte som før. Den grønne buffersonen opp mot nærområdene vil også bestå, og vegetasjon beholdes så langt det lar seg gjøre. Alt dette står å lese i sakspapirene.

For vår del er det en selvfølge at folkehelseperspektivet skal være godt ivaretatt både under og etter anleggsperioden, og at vi som utbygger skal holde oss innenfor gjeldende lover, retningslinjer og grenseverdier for denne type arbeider.

Næringspolitisk er jeg på generelt grunnlag bekymret hvis man i tilknytning til et industriområde ikke skal kunne drive tomteuttak og byggeaktivitet i en begrenset periode. En slik praksis vil være svært begrensende for fremtidige næringsprosjekter, og ville umuliggjort mange historiske prosjekter i kommunen.