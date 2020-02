– Kortbanenettet er viktig for distrikts-Norge

Meninger

Sist uke kom pressemeldingen fra Widerøe om at de kutter 4000 avganger i Norge fra og med 4. mai 2020. Dette er et betydelig antall avganger, og som i all hovedsak rammer distrikts-Norge i nord og vest.

Nordland MDG vil arbeide for at det skal være gode kommunikasjoner på kortbanenettet i Norge, og i Nordland. Eksisterende fly må betjene distriktene via kortbanenettet slik de har gjort de siste årene, inntil nye miljøvennlige elektriske fly kan ta over denne transporten. Det er en økende trend at flyreisende må reise via Gardermoen, uansett hvor man skal reise i Norge. Nordland MDG er sterkt mot at det opprettes luftfarts-nav på Østlandsområdet, noe som gir økt miljøbelastning. Luftfart i Norge skal bygges opp rundt desentraliserte nav i etablerte flyplasser, som eksempel Alta, Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger osv

Kortbanenettet er for mange distrikts-steder det eneste reelle transportmåten som finnes, og fremstår som vår «lokalbuss». Vår politikk skal være utarbeidet etter denne forståelsen.

Kortbanenettet er bygget opp med FOT-ruter (Forpliktelser til Offentlig Tjenesteyting), som er flyruter på forbindelser der det ikke er lønnsomt med kommersielle ruter. I tillegg er det kommersielle ruter. Avgangen som Widerøe nå vil kutte, er avganger i kommersielle ruter. Mange av disse kommersielle rutene er svært viktige for distriktene, selv om de ikke er lønnsomme kommersielle ruter. Det er ikke akseptabelt at det ikke skal være flyruter mellom for eksempel Evenes lufthavn, og Bodø lufthavn. Nordland MDG vil arbeide for på kort sikt å finansiere de viktigste kommersielle rutene som er planlagt nedlagt etter 4. mai 2020, og på lengre sikt å arbeide for at FOT-ruteomfanget skal også omfavne de viktige kommersielle rutene vi mener er viktige for at distriktene skal være levedyktige for fremtiden.

Fremtidig elektrifisering av fly på kortbaneflyplassene, vil redusere kostnadene med flytrafikk vesentlig, og vil også redusere miljøbelastningen vesentlig. Det er grunn til å tro at denne elektrifiseringen vil starte dette tiåret, og vil gi en revitalisering for kortbanenettet.

God kommunikasjon er viktig for at alle samfunn skal fungere godt, og være levedyktige. Dette gjelder næringslivs-samhandling, nødvendige møter, og transport av varer og tjenester. Verdiene i Norge skapes i distriktene, og ikke i byene. Svekkes kommunikasjonen i distrikts-Norge, vil dette ramme sysselsetting og verdiskaping, reiselivet, og bidra til distrikts-fraflytting. Dette ønsker vi ikke, og vi må skape konkret politikk som motarbeider dette.

Det må være en klar politikk at flytrafikk må reduseres for å redusere utslipp til luft, til fordel for mer miljøvennlig transport. Denne reduksjonen må komme der det i dag er alternative klimagunstige kommunikasjonsløsninger som elektriske tog. I praksis vil dette bety flytrafikk mellom de største byene i Midt-, Sør-, Vest- og Øst-Norge der man har elektrisk jernbane som et godt alternativ. I disse områdene må eksisterende jernbanetilbud oppgraderes slik at dette blir enda mer attraktivt for de reisende, og for næringslivet. Slik oppgradering kan være utbygging av stabilt internett på toget, også i tunnelene, høyere fart, flere møteplasser for å utnytte sporkapasitet, bedre tilrettelegging i togkupe for strømuttak og kontorplass, og liggestoler slik gamle NSB hadde råd til før.

I dag er flybillettene mellom de store byene i Norge svært lave. Dette skyldes at mange velger fly som transportmiddel, og at flyselskapene har god fyllingsgrad av sine fly. Disse billettene tåler å skattes høyere da vi vet at avgiftsbelegging er en virksom faktor for folks reisevaner. Ved å ha riktig pris og reistid, økt komfort og funksjonalitet på tog, vil tog kunne bli et foretrukket alternativ.

For Raumabanen, Meråkerbanen, Raumabanen og Nordlandsbanen er diesel energikilden i lokene, og disse bidrar betydelig til utslipp. Det er også lange reiseavstander. I tillegg er banelegemet/fundamentering slitt, det er få møteplasser for togene, togmateriellet er delvis totalt uegnet for reisetider over en time, det er omtrent ikke internett tilgjengelig, og det er heller ikke strømuttak ved trange sitteplasser. For reisende på disse strekningene er det lite eller ingen miljøgevinst i å reise med tog.