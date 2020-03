Meninger





Rødt mener at ungdomsmillionen er et nødvendig og betydelig bidrag til ungdommen på Sortland. Det er viktig at kommunen får opp farta slik at de som er ungdommer i dag skal rekke å få glede seg over millionen før de flytter herfra. Det er nemlig svært viktig å jobbe hardt for at ungdommen som bor her nå trives.

Når disse pengene skal brukes er det viktig at vi lytter til ungdommen. Gjennom ungdomshøringa for noen uker siden kom det frem at ungdommen ønsker seg et eget hus med mange rom hvor de selv kan forme omgivelsene sine. De vil ha lange åpningstider i helgene, gjerne til klokka to på natta. De vil spille høy musikk uten å være redde for at de forstyrrer noen. De vi lage mat, spille spill og bli kjent med nye venner. Dette må vi politikere ta på alvor. Vi må lytte til ønskene og sørge for at ungdommen blir hørt.

Ved å etablere et ungdomshus vil man også kunne bidra til å forebygge mange av de uheldige resultatene som kom frem i Ungdata-undersøkelsen. Et ungdomshus vil kunne bidra til at ungdommene blir mer sosiale og får mulighet til å bli kjent med hverandre på tvers av klasser og linjer. Videre kan også et slik tilbud være med på å forebygge rusproblematikk. Ved å skape en rusfri arena hvor ungdommen kan henge, vil man unngå at de kommer i kontakt med de som ønsker dem vondt. Ved å sørge for lange åpningstider unngår man at ungdommene går videre etter stengetid, men heller tar kveld og går hjem. Ved å tilby ungdommen et hus med mye plass vil man også gi dem rom til å være forskjellige. Mye plass vil åpne for ulike aktiviteter og interesser, og kan være et alternativ til og et viktig tilskudd til et allerede godt etablert idretts- og kulturtilbud i Sortland.

Det er også viktig at man ser på hvilke muligheter barn og ungdom har i bygdene. Det bør legges til rette for at det kan etableres ulike tilbud også utenfor sentrum, gjerne i forbindelse med bygdeskolene.

Det er ikke nødvendigvis slik at de gamle vet best. Når det kommer til ungdomsmillionen er det ungdommen selv som skal få bestemme hvordan pengene bør disponeres. Ungdom som har hatt en god oppvekst er mye lettere å lokke tilbake etter lærlingtid og studier. Den viktigste ressursen for kommunen i fremtida er ungdommen, derfor er det viktig å satse ekstra hardt på at de skal ha det bra.

Rødt mener at et ungdomshus som tiltak kan være svært positivt for ungdom i Sortland. Rødt er innstilt på å jobbe med å finne midler til videreføring av et slikt tilbud.