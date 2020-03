– Et hån mot distriktene

Meninger

Befolkningen i Nord-Norge uttrykker ofte mistillit til rikspolitikerne i Oslo. Noe undersøkelser også bekrefter. Dette er en tendens som bare har blitt sterkere de senere årene. Er politikken regjeringen fører rett og slett en hån mot distriktene?

Ja, sukker mange i nord. Det er også betydelig harme i de tre nordligste fylkene mot nedleggelser. Vedtaket om Andøya flystasjon, for eksempel. Er sentralisering en bevisst politisk strategi?

Stridens kjerne handler i hovedtrekk om arbeidsplasser, utdanningstilbud, helsetjenester og infrastruktur. Nylig steg fergeprisene mye. Opptil 40 prosent økning utgjør endel for folks økonomi. Særlig for dem som må benytte seg mye av fergereiser. Selv om ikke bare regjeringen kan lastes for denne økningen, men fylkeskommunen, retter folk sin harme mot det de mener er en feilslått og villet politikk i bunn.

Så kom nyheten som rammer infrastrukturen i Nord-Norge hardt; Widerøe varsler omfattende kutt. Noe som innebærer 4000 færre avganger årlig i Norge. Widerøe er en livsnerve i nord hvor det ofte er store avstander, og ikke andre alternativer. Flyseteavgiften får noe av skylden for at flyselskapet må kutte i sitt rutetilbud.

Tilliten til sentralmakta i hovedstaden ble ikke bedre av alle problemene i luftambulansen. Det kan være kritisk når en så viktig tjeneste ikke fungerer, og flere fly blir stående på bakken. Holdningen blant folk i nord er at regjeringen ikke bidro tilstrekkelig for å løse krisen. Naturlig nok skapte det både redsel, sinne og en følelse av avmakt.

Det er nok nå. Og vel så det. Folk i distriktene er lei av å føle seg overkjørt og glemt. Rikspolitikerne har virkelig en jobb å gjøre. Det handler om å vinne folks tillit tilbake i Nord-Norge. Eller hva?