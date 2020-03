– Hav og Havn Bø kommune

Meninger

Livet og virksomhet i Bø kommune har vært bygd opp omkring Hav og Havn.

Nymotens, rettere sagt alternativ virksomhet er naturligvis velkommen og kjærkomment men vil aldri kunne erstatte vår kultur og vår tilhørighet basert på naturgitte fortrinn fra Hav og Havn.

Der ligger motoren som vil kunne smøre resten av det lokale samfunnsmaskineriet.

Min forståelse av hvor viktig disse verdiene er for Bø Kommune går nok noe på tvers av vår ordførers interesse som mer er fokusert inn mot at troen på at økt aktivitet best kommer gjennom lettelser i formueskatt, investorer, folk med kapital, minst human/lokal, men den investorbaserte.

Det kan være rett, men skiftnøkkelen og skrutrekkeren ligger igjen i Steinesjøen etter Nergård. Ferskfisk og verdiskapning hentes ut fra kommunen av Lerøy i tillegg, med penger fra kommunens trålerkonsesjoner i baklomma, samlet 2,35 trålerkonsesjoner for begge selskaper. Det er mangel på lokal styring og politisk profesjonalitet som har muliggjort denne tragiske situasjonen for Bø kommune.

Til tider kan man sitte igjen med et inntrykk av at mulighetene fremover for Bø Kommune ligger i en nymotens form for Marshall hjelp utenfra.

I god profesjonell ånd går det greit å respektere hverandres ulike syn om veien opp og frem.

Undervurderer man verdiene og potensialet som ligger i havet som omkranser hele vår kommune går man inn i fremtiden med bind for øynene.

Ved ulike tidligere anledninger så er det nettopp det politikeren i Bø kommune har gjort.

De har ikke evnet å se fremover rundt neste sving. De har ikke evnet å ta vare på, se verdien av de muligheter man hadde fått tildelt. Man har ført en tilfeldighetens politikk, tatt det som det kommer.

Spørsmålet er om det er i endring til det bedre eller til det verre. Det gjenstår å se.

Potensialet for å løfte oss er der om man går inn for landing og starter en prosess baser på realiteter og potensial.

Det krever kløkt, det krever noen upopulære avgjørelser. Det krever innsikt og pågangsmot med banner «Det er mulig det umulige».

Det skal bli interessant å følge med fremover for «en enkel gutt fra landet» de lokalpolitiske veivalg i Bø kommune om veien inn i fremtiden. Det vil bli svært avgjørende.

Vil man innse nødvendigheten av et dypdykk, legge en langsiktig men målrettet strategi eller vil man ta det som det kommer, fokusere på å holde fortet rundt på plass.