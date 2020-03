-Kulturhovedstad og kulturfylke - motsetning eller samspill?

Meninger





«Bodø 2024» som europeisk kulturhovedstad inviterer hele Nordland med på en desentralisert kultursatsing gjennom fem år. Er dette mulig å gjennomføre når fylkeskommunen samtidig kutter tilskudd til viktige, regionale kulturinstitusjoner og sier opp avtalene om regional sceneinstruktører, distriktsmusikere, festivaler og andre ordninger? Det kan se ut som om politikerne kan komme til å bryte ned for å bygge opp det som kan bli et kortsiktig, glamorøst «utstillingsvindu» i Bodø. «Bodø 2014» trenger de beste kulturkreftene bosatt i hele fylket for å bli en troverdig kulturhovedstad.

Hele Nordland?

Under et informasjonsmøte på Sortland nylig orienterte Henrik Sand Dagfinrud fra «Bodø 2024» om planene for kulturhovedstadssatsingen. Han fortalte at en forutsetning for at Bodø er valgt som kulturhovedstad, er at satsingen både skal gjelde Bodø by og hele Nordland.

50 – 100 millioner

Dagfinrud bad også om ideer til prosjekter i Vesterålen som kan være aktuelt å gjennomføre med delfinansiering fra og i samarbeid med «Bodø 2024». Bakgrunnen for dette er bl.a. at Nordland fylkeskommune har forpliktet seg til å delta med mellom kr 50 og 100 millioner kroner gjennom 5 år. Han vakte begeistring og mange spennende prosjektideer ble notert.

Kutt og avtaleoppsigelser

Så langt ser dette positivt ut. Men det samme fylkestinget har tidligere sagt opp avtalen med Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) om årlig støtte g(kr 300 000,-). Det faste tilskuddet til det regionale kultursamarbeidet i Vesterålen ble kuttet fra 2020 (kr 220 000,-) og avtalene om den regionale sceneinstruktørordningen, distriktsmusikerordningen, festivalstøtte og andre avtaler er sagt opp for å bli vurdert (Jeg leser: Spare penger!).

Oppbygging og nedbygging - et paradoks

Det er et paradoks at fylkeskommunen bygger opp til en stor kultursatsing i hele Nordland gjennom «Bodø 2024» og samtidig kan komme til å bygge ned desentraliserte, profesjonelle stillinger, festivalmiljøer og kultursamarbeid over kommunegrensene. Uten at det lokalt er sterke, profesjonelle miljøer, blir resultatet av satsinger rundt i fylket i beste fall puslete. Det var neppe meningen.

Politiske prioriteringer

Politikk er prioriteringer. Fylkespolitikerne må være villige til å styrke regionenes Nordland på kulturområdet hvis de fine ordene om «Bodø 2024» og satsing i hele fylket skal være troverdig. Uten sterke kulturregioner kan «Bodø 2024» lett bli en sentralisert satsing.