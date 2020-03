– Som forelder ved Stokmarknes skole, krever jeg at kommunen stenger skolen i minimum ti dager

Meninger

Spredning av korona-viruset øker over alt i hele landet. Hva gjør så de lokale ansvarlige?



De gjør alt for lite...

Kommuneadministrasjonen har hjemmekontor på grunn av korona: – Vi har valgt å følge føre-var prinsippet veldig strengt Administrasjonen i Hadsel har vurdert smitte-situasjonen dithen at de har hjemmekontor. – Vi har valgt å være strengere i dette spesielle tilfellet enn det de nasjonale føringene tilsier, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.



Kommuneledelsen i Hadsel har på grunn av mulig kontakt med smittet av korona-viruset pålagt seg selv hjemmekontor. De kaller det ikke karantene og dem det gjelder kan fritt bevege seg rundt omkring i bygda.

Kommuneledelsen består av en håndfull mennesker.

Når disse håndfulle bestemmer seg for å ta sine forhåndsregler i forhold til mulig smitte, hvorfor tar ikke den samme kommuneledelsen grep og for eksempel stenger skolene i en periode.??



Man har i alle fall forventning om at voksne folk klarer å holde litt avstand til andre, for å unngå smittespredning. Men hva med barna??

Deler av kommuneadministrasjonen har satt seg selv på hjemmekontor etter korona-utbruddet Mens det kun er helse- og omsorgssjef Marion Celius som er pålagt korona-karantene, har deler av administrasjonen i Hadsel kommune vurdert smittesituasjonen dithen at de holder hjemmekontor. Vet du noe om korona-smitten? Tips oss på red@vol.no eller sms 94018462 Ring 76 12 02 00, epost til red@vol.no.



På Stokmarknes Skole er det barn fra 6 til 16 år. De aller minste leker sammen, herjer sammen, deler pulter sammen, har gym sammen, spiser sammen med mere. Man kan ikke forvente at barn klarer å holde god avstand til hverandre for å hindre eventuell smitte.



Barna har søsken, foreldre, besteforeldre, onkler, tanter, venner og barn er i kontakt med veldig mange andre folk i løpet av en dag. Selv om barn er mindre utsatt for smitte enn voksne(det ser slik ut foreløpig) så vil barna fortsatt kunne være smittebærere.



I Bø kommune har de stengt skolen inntil videre. Det burde også de andre kommunene i Vesterålen gjøre.



Skal vi klare å begrense smittespredningen av korona-viruset må det iverksettes kraftige tiltak SNAREST.



Som forelder til to barn på Stokmarknes skole krever jeg at Hadsel Kommune stenger Stokmarknes skole i minimum 10 dager fra 12/3-2020.

Hadsel kommune tar koronagrep: – Møt opp på rådhuset kun hvis det er strengt nødvendig På grunn av den pågående koronasmitten, tar Hadsel kommune flere grep for å hindre smittespredning.