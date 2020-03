Meninger

Vi er ikke hysteriske

Vi er nok alle lei av dette Corona-hysteriet nå, men kan vi egentlig kalle det for et hysteri? At folk er for hysteriske, at vi tar det for seriøst?

Nei. Vi er ikke hysteriske. Vi tar det ikke seriøst nok.

Situasjonen som vårt land befinner seg i akkurat nå, krever katastrofetenkning. Mennesker har på seg smittevernutstyr, de har med seg hånddesinfeksjon i veska, de er nøye med hygienen, de holder en meters avstand til andre, livredde for å bli et offer under denne pandemien. Det er disse menneskene, de som er redde, de som beskytter seg selv og andre, som kan kalles for en hverdagshelt i Norges land i denne situasjonen.

Mange tenker «det er ikke så farlig», «det er bare et lite virus». Nei. Det er ikke bare et lite virus lenger. I skrivende øyeblikk er 895 mennesker smittet i Norge, av disse er 156 blitt smittet innad i Norge. Utviklingen av smittede av Covid-19 har skjedd raskt. Enda flere sitter i karantene.

Overhysteri? Nordmenn som har kommet hjem fra utlandet og blitt sendt rett i karantene. Nei. Det er ikke overhysteri. Ikke tenk «det er bare litt forkjølelse», og dra ut av huset. Kontakt din fastlege og hold deg hjemme.

Sitter du i karantene, selv om du ikke føler deg syk eller har symptomer på Covid-19? Hold deg hjemme. Du kan nemlig være en frisk smittebærer. Fra viruset har inntatt kroppen din, til du føler symptomer kan være flere dager. Før du selv merker at du er syk, kan du ha smittet hundrevis av andre. Karantenereglene er satt av god grunn, vær så snill og følg dem.

Tenk på de svake i samfunnet vårt. Eldre mennesker, mennesker med nedsatt immunforsvar og mennesker med underliggende kronisk sykdom. Disse er gruppene med størst risiko for å bli smittet og kan bli alvorlig syke av Covid-19. Før du bestemmer deg for å bryte karantenen eller å dra ut av huset dersom du føler deg litt syk, tenk på disse menneskene, de menneskene som faktisk kan dø av Corona-viruset.

Tenk også på de friske i samfunnet vårt. Selv er jeg avgangselev ved VGS. Jeg er russ i år men slik situasjonen er nå, ser det dårlig ut for russetiden. En tid som alle avgangselevene har gledet seg lenge til. Nei, det er ikke verdens undergang at russetiden blir avlyst, men kjipt er det. Samtidig er hele landet under lockdown. Arrangementer avlyses, frisør- og hudpleiesalonger, idrettsanlegg, barer og treningssenter stenges. Vi får en helt ny hverdag hvor vi alle må prøve å holde oss mest mulig hjemme. Holde oss friske. Skoler og barnehager i hele landet er stengt. De fleste elever er nå selv ansvarlige for sin læring. Å være privatiststudent passer ikke for alle dessverre, men det er det vi alle har blitt. Tenk på barn og ungdom som nå er blitt frarådet å være med vennene sine. Ansatte i jobb som er rådet til å ha hjemmekontor. Å ha et sosialt liv i denne situasjonen er vanskelig.

Reglene er satt av en grunn. Forhindre mer smitte av Covid-19 i Norge. Så før du tenker at viruset ikke er farlig, eller at å bryte karantenen er greit, tenk på at dersom vi alle følger regler og råd fra helsemyndighetene, jo fortere kan smitten bli borte fra Norges land, og jo fortere får vi alle vår hverdag og sosiale liv tilbake.

Tenk aller først på de svake, vi har nemlig ingen å miste. Men tenk også på de friske.