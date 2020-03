Meninger

Den foreslåtte omreguleringen fra LNF område til område for næring skulle nå være godt kjent for befolkningen i Sortland Kommune

Lysverkveien (sees i kartet) med den betydningen den hadde i forbindelse med fremføringen av strøm ned til datidens sentrum er beskrevet i tidligere saker. Når tid strømmen ble oppkoblet i følgende bedrifter er kanskje ikke like kjent. Vesterålen Hermetikkfabrikk i 1912, Sortland Meieri etb 1899, Sortland Sykestue etablert 1910, Sortland Kirke og hovedgården fikk lys. I 1915 fikk den nye middelskolen lys. I Sortland – samfunnet ble etablering av kraftverket et synlig bevis på den forbedring dette kunne bli for folk flest og mulighetene som kunne åpne seg for arbeid og velstand.

Lapphaugen er i flere omganger beskrevet med datidens bruk av familiene Sarri, Svonni og Inga i forbindelse med at de drev rein over fra Hinnøya når ulv og bjørn – plagene ble for store. Rein – Jensine sin bruk av området i forbindelse med drift mellom beiter. Dette er nå tatt særskilt opp med sametinget i pågående sak.





Lysløypa er i liten grad nevnt i forbindelse med omreguleringen av området. Kartet viser jo at lysløypas startpunkt på Munningsletta i høyeste grad vil bli berørt av denne. Det er i saksfremleggene bare nevn omlegging av lysløypa slik som med Lysverkveien. Lysverkveien blir jo ikke omlagt den blir fjernet.

Skal lysløypa som også er benevnt som «omlegges», kanskje fjernes den også? , i alle fall startpunktet på Munningsletta. Der er jo veldig dårlig med plass i det nye foreslåtte næringsområdet til ny trasè mellom området og fjellfoten.

Hvorfor har vi ikke sett noen innspill fra skigruppa i Sortland på denne foreslåtte endringen?

Mulig dette blir å finne i postlistene hos Sortland Kommune innen den 20.3.2020.

