– Vi vet det kommer enda tyngre dager før det blir bedre. Men det blir bedre. Det går over

Meninger

Vårjevndøgn er en av mine desiderte yndlingsdager i løpet av året. Dagene blir lysere, sevja strømmer og vi får mer energi. I år setter jeg ekstra pris på denne dagen, for jeg vet at vi i takt med lyset tar dagene, kommunen og landet tilbake. De siste to ukene har jeg sett et folk reise seg og demonstrere styrke, mot og tålmodighet. For er det en ting vi bøfjerdinger er gode til, så er det å stå han av. Det har vi med oss fra forfedrene våre, det har vi i

ryggmargen vår. Gi oss motstand og vi skal gi dere mer humør, mer stå-på-vilje, mer dugnadsånd.





Den aller viktigste dugnaden akkurat nå, er å holde seg hjemme. De som kjenner meg, vet at dette ikke faller meg lett. Jeg er en rastløs sjel. Jeg liker bevegelse, liker å farte rundt, liker liv og røre og jeg liker klemmer. Det er en uvant situasjon for oss alle nå. Mange kan føle på uvissheten og isolasjonen nå, samtidig får den mest alvorlige situasjonen vi har vært inne i siden krigstid fram det aller beste i oss. Vi stiller opp for naboen. Vi tar i et tak. Folk tar kontakt og sier “Bare si ifra hva som trengs!”. For selv om vi ikke ser hverandre i så stor grad fysisk nå, er vi svært tilstede for hverandre. Selv med tomme gater, avlyste arrangement og én meters avstand er dagene lyse og muntre og latteren sitter løst. Jeg mistenkte det tidligere, men nå er jeg helt sikker: Du kan ikke ta humøret fra en bøfjerding. Jeg ser det i kassa på butikken, jeg ser det i helsevesenet som bretter opp ermene og i kriseteamet, jeg ser det her inne i det virtuelle rommet som er en viktig møteplass for oss akkurat nå: Humøret og varmen bare øker på når det kniper.





Et annet høydepunkt jeg alltid ser fram til på kalenderen er 17. mai. Om usynlige krefter på mikrobenivå skulle ha friheten vår i lockdown på denne dagen, om vi i år ikke skulle få marsjere i samlet flokk, kommer vi tilbake med dobbel kraft til neste år. Om vi må holde oss i de tusen hjem, er jeg sikker på at flagget kommer til å være til topps, og at vi kjenner ekstra sterkt på de verdiene vi feirer.

Jeg er som sagt en klemmer, så i disse tider når det viktigste vi kan bidra med er å holde avstand, vil jeg gjerne gi dere en skriftlig klem og en takk for den innsatsen dere gjør. En takk for alle som er ute i samfunnet og gjør de uvurderlige jobbene. En takk til alle hyttefolkene som respekterer grensene og drar tilbake til sin hjemkommune. En takk til alle foreldrene som har hjemmeskole og tar vare på vår oppvoksende slekt på heltid. En takk til alle som holder seg hjemme. En takk til helsevesenet som jeg virkelig beundrer og tar av meg hatten for i disse tider. Vi har mye sterk kompetanse på dette feltet i vår kommune, og jeg er stolt av at vi har ligget i forkant med tiltak som skal trygge våre innbyggere.

I dag sier vi farvel til vinteren. Jeg ser ut av vinduet og ser snykôv, men vi vet så godt at kulden til slutt gir tapt. Vi vet at det kommer enda mer snø før vinteren slipper taket. Vi vet det kommer enda tyngre dager før det blir bedre. Men det blir bedre. Det går over. Da skal vi igjen besøke hverandre, ha folkefest i gatene, skape nye arbeidsplasser og klemme hverandre. Hestehovene er allerede i ferd med å ta tilfart for å sprenge seg gjennom snøen. Slik er naturen og sånn er det med oss bøfjerdinger, vi finner veien, og vi gjør det sammens.