– Tilstede for hverandre, selv om vi ikke kan møtes

Meninger

Kjære alle sammen

Regjeringen har nettopp gjort kjent at tiltakene mot konronasmitte videreføres til etter påske.

Etter snart to uker er det unormale nesten blitt normalt. Mange har klart å finne en slags ny fasong på hverdagslivet, og de fleste er flinke til å følge myndighetenes råd og påbud. Men verken de formelle eller de uformelle sikkerhetsnettene vi har i lokalsamfunnet vårt til daglig, fungerer helt slik de pleier.

Vi møtes ikke tilfeldigvis på butikken eller på fortauet og får slått av en prat. Vi får ikke gått på korøvelsen, treffet eller treninga slik vi pleier. Vi får ikke flirt sammen med kollegene i matpausen eller lekt sammen med klassen på skolen. Vi får ikke sett hverandre i alle de små møtene vi har gjennom en dag.

Derfor er det ekstra viktig at vi nå tar oss tid til å bry oss om hverandre og utvider blikket og kontaktnettet vårt, og bruker telefonen og de digitale kanalene vi har til rådighet. Følg med om de i nabolaget har det greit, ring en venn eller slektning, ha et blikk for ungene i nærområdet, og omtanke for kollegene på jobb. For selv om vi ikke kan møtes, kan vi fortsatt være til stede for hverandre. Det er viktigere enn noen gang.