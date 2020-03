– Hytterenovasjon: Her er det kommunene og deres politikere som må rydde opp

Meninger

Med lovgivere og tolkere som åpenbart ikke forstår forskjellen mellom tett befolkede områder og resten av landet, med spredt bolig og fritidsbebyggelse, får man tilstander som man nå opplever.

Leser man miljødirektoratets tolkninger av loven, får man en følelse av at den ene tolkningen slår den andre i hjel.

Eksempelvis: «Avfallsbesitteren har ikke noen plikt til å levere avfall til den kommunale innsamlingen så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg eller tas vare på, på en betryggende måte i samsvar med forurensningsloven.

I neste avsnitt ekskluderes så denne løsningen: «Hvorvidt eier/bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon».

Kort sagt - gebyrpliktig, men ikke brukspliktig.

Samtidig er det verdt å merke seg at kommunene har anledning til i lokal forskrift, å frita hytter som ikke ligger i tettbebygde strøk. Jfr. Forurensningsloven pgrf. 30 andre ledd.

Det som kreves er forståelse for at en lov som ene og alene passer for store hyttekommuner i sør, hvor praktisk talt ingen av hytteeierne bor i kommunen, passer ikke her i Vesterålen, hvor nesten alle hytteeierne bor i samme renovasjonsområde.

Det kan se ut som at vedtaket, i noen kommuner, er kommet inn bakveien som en del av budsjettbehandlingen. Uten å være realitetsbehandlet. Som gammel kommunepolitiker skjønner jeg at slikt kan skje. Med friskt i minnet budsjettmøter til over midnatt, er det mange ting som kan gå hus forbi. Men akseptabelt er det ikke.

I alle tilfelle. Fjellvettregel nr. 8 – Vend i tide, det er ingen skam å snu – gjelder også i politikken.

Skyld ikke på Reno-Vest, selv om selskapet tilsynelatende ikke har anstrengt seg for å unngå et ekstra bein å stå på.

Her er det kommunene og deres politikere som må rydde opp.

Sortland og Øksnes, som ikke har ferdigbehandlet saken, sørg for en fornuftig og rettferdig løsning i deres kommuner. Det vil få konsekvenser også for de andre. Kanskje er det behov for en runde med Miljødirektoratet.

I mellomtiden er miljøet tatt godt vare på, i søppelboksene rundt om i de mange hjem.