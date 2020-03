– Koronakrisen viser styrken i lokalsamfunnet vårt

Meninger

Etter at regjeringen besluttet de strengeste begrensningene på vår frihet siden andre verdenskrig, er tilværelsen for oss i Nordland snudd på hodet. Fra en uke til en annen forsvant folkelivet fra butikksentre, kafeer og gågater i byer og tettsteder over hele fylket vårt.



All frivillig aktivitet i våre 31 lokalforeninger må legges om eller ta en pause.

Røde Kors i Nordland gjør nå store endringer for å opprettholde vår responskapa-sitet, men samtidig slik at vi kan møte de nye behovene som oppstår.

Røde Kors stiller opp og bidrar i den nasjonale og global dugnaden for å passe på våre mest sårbare, og bidra til at livet så raskt som mulig kan bli normalt igjen.

Si hei

Tiltakene som er satt i verk for å begrense smitte har et tydelig mål, men de griper inn i livene våre på ulike måter.

Unge, så vel som gamle opplever at de får mindre, eller mister den fysiske kontakten helt med andre, i og med de strenge restriksjonene på sosial omgang som er innført, bidrar til at vi må holde oss mest mulig inne i egne hus.

Kanskje har de ingen som ringer, kanskje har de ingen å ringe.

Den velkjente følelsen av menneskelig kontakt uteblir når alle må holde avstand. Derfor har vi i Røde Kors tatt initiativet til en dugnad mot ensomhet. «Si hei til hverandre»

Vi må bli bedre til å bry oss om hverandre. Vi som kan, bør kunne strekke ut en hand til de som nå er ekstra alene. Jo mindre et samfunn er, jo lettere tror vi nok det er å holde oversikt over hvem som trenger noen. Men i en krise som denne rammes flere enn vi kanskje tror, på ulike områder, også her i Nordland.

Så til alle vi møter på vår vei, selv med en meter imellom, kan vi si hei og smile til hverandre. Det hjelper oss til å holde motet opp og bidrar til å føle en viss form for nærhet og kontakt. Heldigvis har de fleste av oss også mulighet til å holde kontakten med hverandre på ulike sosiale medier. Det å bli sett, er viktig for alle mennesker.







Dette er også en tid hvor vi trenger å heie på hverandre. Jeg heier på alle de som tar del i dugnaden for å bekjempe pandemien og som holder seg hjemme for å unngå spredning av smitte. Jeg heier på nabofamilen som handler mat til den enslige kvinnen som sitter i isolat. Jeg heier på hytteeierne som holder seg hjemme.

Jeg heier på familier som sjonglerer jobb og undervisning av egne barn fra kjøkkenbordet.

Ikke minst heier jeg på alle helsefagarbeiderne, sykepleierne, legene, renholderne, alle som jobber i butikk og på lager. Jeg heier på alle sjåfører, lærere, barnehageansatte og ikke minst på alle frivillige som gjør sitt ytterste nå for at vi alle skal komme oss gjennom dette. Alle kan bidra med sitt, alle kan hjelpe hverandre.

Bli med å heie, du også.

Koronavettregler

Røde kors har også laget egne koronavettregler for å hjelpe oss alle til å navigere best mulig i denne situasjonen. Koronavettreglene skal hjelpe oss til å ta vare på både oss selv og andre. Selv om de fleste av oss ikke er smittet av Covid-19, er vi alle rammet av viruset på en eller annen måte. Derfor har vi laget disse enkle reglene som gir råd om hvordan vi skal forholde oss i disse dager. Jeg håper dere alle kan gjøre dere kjent med disse reglene, og at de vil bidra til å få oss alle gjennom denne vanskelige tiden. Det er viktig at vi tar vare på sosiale bånd og egen mental helse. Det er mye vi kan gjøre for å opprettholde kontakt og komme oss ut i frisk luft. Røde Kors i Nordland gjør alt vi kan for å være der for de som trenger det, også når vi ikke kan møtes fysisk.

Vi må alle bidra i den store dugnaden.

Omstiller oss

Vi er i beredskap og vi rykker ut når det er behov. Vi omstiller våre aktiviteter mange steder til denne nye situasjonen, enten det er med "Ringevenn" på Fauske eller utkjøring av varer i Steigen og utlevering av aktivitetspakker for lavinntektsfamilier i Mo i Rana.

I Bodø har Røde Kors-tilbud som Lån en Bodø-væring og norsktrening blitt endret slik at det tilbys digitale løsninger nå som frivillige og brukere ikke kan møtes på grunn av risiko for smitte.

Påskeberedskapen

Du vil ikke finne oss på Røde korshyttene og synlig tilstede ute, slik vi pleier, men hjelpekorpsene i Nordland er i beredskap og klar til redningsoppdrag. Vi har i denne nye situasjonen måttet lære oss smittevern og hvordan vi skal ta i bruk smittevernutstyr. Vi bistår allerede helseforetakene med transport av syke og vil fortsette med det.

Hjelpekorpsene i Nordland forbereder seg til påske, og du skal vite at selv om vi har hjemmevakt, stiller vi opp når det måtte trenges.

Beredskapsavtale

Vi har etablert en dialog med de fleste kommuner i Nordland om hvordan vi kan bistå best mulig i denne vanskelige situasjonen. Mange kommuner har inngått formelle samarbeidsavtaler med Røde Kors som sier noe om hva Røde Kors og kommunene kan forvente av hverandre.

Nordland Røde Kors har som mål at alle kommuner i Nordland skal ha en slik skriftlig avtale med Røde Kors.

Bryr oss

En pandemi er lokal, like mye som den er global. Det er summen av hvordan hvert lokalsamfunn opptrer, som avgjør om vi som verdenssamfunn lykkes med å slå viruset tilbake. Ingen av oss kommer til å klare dette perfekt, det skal vi heller ikke kreve, men når vi heier på hverandre, bryr oss om hverandre, dytter vi hverandre framover. Jeg har tro på at vi sammen skal klare oss igjennom krisen.