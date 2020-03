– Oppdrettsnæring, mobbing og Oddmund Enoksen

Meninger

På VOL 26. mars 2020 har oppdrettsnæringens trofaste ridder, Oddmund Enoksen, et innlegg der han beskriver min tidligere artikkel om nye anlegg for lakseoppdrett ved Gapøya som mobbing, sverting av Eidsfjord Sjøfarm og hets av fiskeoppdrett. Det er bra at vi får en diskusjon om næringas metoder og negative sider, men dessverre er det lite substans i det han skriver. Han påviser ingen feil i min artikkel, det meste dreier seg om at han er fornærmet på næringens vegne fordi jeg tillater meg å kritisere fremgangsmåten i denne saken. Når man skriver et motinnlegg bør man ha mer å fare med enn luftige tanker om motstanderens motiver og fritidssysler.

En uskyldig søknad?

Han gjør et nummer av at det eneste Eidsfjord Sjøfarm har gjort er å sende en søknad til Sortland kommune om dispensasjon fra arealplanen. Oppegående mennesker skjønner jo at det ikke er en forbrytelse å sende en søknad. Det er konsevensene om søknaden blir innvilget som bekymrer. For Enoksen tror vel ikke at søknaden ble sendt bare for moro skyld, sånn i forbifarten? Nei, firmaet har nok et reelt håp om at søknaden skal resultere i to nye anlegg ved Gapøya.

La oss se på hva som skjer om søknaden blir etterkommet:

✔ Gapøya naturreservat blir ødelagt.

✔ Godfjorden og deler av Kvæfjorden blir ubrukelig som fiskefjord for lokalbefolkningen.

✔ Alle berørte beboere og foreninger som har sagt nei blir overkjørt.

✔ Et fiskemottak i Bogen må legges ned.

✔ Forholdet mellom Sortland og Kvæfjord kommune forsures.

Hvis Enoksen mener at min påpekning av at Eidfjord Sjøfarm forsøker seg på en «snarvei» for å skaffe seg nye oppdrettskonsesjoner er «mobbing» så får det stå for hans regning.

Dispensasjon

Til slutt gir han en lengre utredning om nødvendigheten av dispensasjoner fra arealplanen. Han benytter uttrykk som gult og rødt kort fra forballens verden for å få fram sitt budskap. Selv snubler han på hoppkanten når han mener det bør være fritt frem å dispensere fra Sortland kommunes arealplan. En arealplan har som formål å balansere og avveie ulike hensyn, herunder til miljø og allmenheten, nettopp for å hindre at kortsiktige profitthensyn under dekke av flere arbeidsplasser til distriktene skal være styrende.

Debatt

Når jeg beskriver fremgangsmåten til Eidsfjord Sjøfarm og konsekvensene av søknaden, så er det ikke sverting, uthenging eller angrep på næringen. Det er noe vi kaller debatt, Enoksen. Debatt er viktig i et demokrati for å belyse flere sider av en sak. Og debatt er en viktig del av denne saken, spesielt fordi vi har med dominerende og pengesterke aktører som er vant til å få viljen sin.

Til slutt: Det fins verdier i samfunnet som ikke kan telles i kroner og ører. Etter å ha lest mange av Oddmund Enoksens innlegg i pressen, ser det ut som om dette har gått ham hus forbi.