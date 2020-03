– Tid for massiv satsing på kommunal utbygging og tiltak

Meninger

Rødt går inn for at formannskapet/kommunestyret i Sortland krever at regjering og Storting umiddelbart øker de økonomiske tilbakeføringer til kommunene. Framskynding av nødvendige, planlagte og andre kommunale tiltak kan begrense arbeidsledighet og dermed bidra til å begrense kritisk økonomi for arbeidsfolk og krisetilstander i deler av næringslivet. De ekstra driftsutgiftene som følge av koronatiltakene må kompenseres krone for krone. Sortland bør være aktiv sammen med kommune-Norge om ei storsatsing for å holde hjulene i gang gjennom nødvendige prosjekt.

Store uløste oppgaver

Sortland kommune og antakelig de fleste kommuner i Norge har store uløste oppgaver der mangel på økonomi er hovedårsaken til fravær eller utsetting av tiltak. Eksempelvis ligger det generelt oppgaver innen klimagassreduserende og miljøtiltak som etter nasjonale målsettinger er riktig må gjennomføres. Det er ingen grunn til å utsettes forhold som uansett skal iverksettes.

I Sortland kommune ligger det flere oppgaver som er definert som kritisk å få gjennomført, men der allerede stor lånegjeld og begrensa økonomi setter en effektiv stopper for iverksetting på kort og mellomlang sikt. Eksempler på oppgaver og tiltak kan være disse:

Kommunen er godt i gang med planlegging av nytt sykehjem som både krever investeringsmidler og økte driftskostnader.

Det er vedtatt en ny skolestruktur der både skole skal erstattes av nybygg og der eldre skolebygg må vedlikeholdes og oppgraderes.

Sortland har et nedslitt og gammelt idretts- og svømmeanlegg og det er i gang prosjektering av nye anlegg.

Andre kulturbygg og kulturtiltak krever oppfølging som det ikke fins eller altfor liten grad er tilgjengelig økonomi til å følge opp.

Andre formålsbygninger har stort etterslep av vedlikehold.

Avløpssituasjonen i kommunen er kritisk blant annet på grunn av stor utbygging. Det fører til både dispensasjoner fra forurensningsmyndigheter og manglende igangsetting av planlagte tiltak.

Deler av kommunen mangler tilfredsstillende vannforsyning og det planlegges utbygging.

Områder i kommunen med næringsaktivitet og boligområder mangler tilgang til funksjonelt breiband (fiber).

Store deler av kjøreveinettet er nedslitt og det mangler nødvendige gang- og sykkelveier en rekke steder.

Av store regionale tiltak må Hålogalandsveien og utbedring av veiene til Andøy og Øksnes snarest inn på statsbudsjettet. Anbud må tilrettelegges for regional og nasjonal deltakelse.

Planlegging må skje NÅ!

Mange av disse og andre tiltak har både med å opprettholde og bygge ut velferdsordninger og i tillegg legge til rette for dagens og framtidig næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Med å tilføre økte investeringsmidler til kommunene, vil det avlaste budsjettene slik at nødvendige driftsmidler til helse, omsorg, oppvekst/skole, infrastruktur og forebyggende folkehelse kan økes.

Det er derfor nødvendig at regjeringa raskt kommer på banen med å bevilge ekstra tiltakspakker til kommunene for å opprettholde aktivitet og verdiskapning i lokalsamfunnene rundt i landet. Mange av tiltakene vil i utgangspunktet har direkte positiv effekt på enkelte bransjer og det vil i neste omgang virke positivt på større bredde for aktivitet og positiv utvikling.

Rødt mener også det skal kreves at regjeringa fjerne eller redusere begrensninger som ligger i anbudssystemet og regler for offentlige anskaffelser slik at lokal og regionalt næringsliv kan prioriteres der dette er mulig. EØS-avtalen styrer mye av dette i dag, men er allerede på mange andre områder heldigvis satt ut av spill.