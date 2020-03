-Vi er, kan bli, eller har vært, i karantene. Det er helt greit 

Meninger





Vi er glade for at kommuneleger og politikere i nord har tatt et stort ansvar under koronakrisen for å hindre smittespredning og bygge opp beredskap. De har brukt smittevernloven og de har vært føre var. Vi har vært i karantene fordi vi har vært i Oslo. Det er færre smittede i nord, enn i hovedstaden. Eksempelvis Nordland har 0,19 smittede pr 1000 innbyggere, mens Oslo har 1,61. Erfaringer fra andre steder i verden viser at om det reageres for sent gir det dårligere odds for å lykkes i kampen mot koronaviruset.

Nå er det kommet en nasjonal veileder for kommunenes karanteneregler. Regjeringen anbefaler ikke kommunene å innføre egne regler om karantene, men viser til veilederen som skal bidra til lik praksis. Kommuner skal ha dialog med fagforbund og bedrifter. Vi er enige i at det er viktig å holde bedrifter, transport og kritiske samfunnsfunksjoner i gang over hele landet. Dialog er også viktig, og det norske trepartssamarbeidet er verdifullt. Derfor forundres vi over trusler fra NHO allerede samme dag som veilederen blir lagt fram.

Funker ikke veilederen vil NHO at regjeringa skal bruke koronaloven til å umyndiggjøre kommunene. Riset bak speilet er tatt fram, og trusselen om at det skal brukes er uttalt. Dette er ikke det beste utgangspunktet for videre dialog mellom parter som vil det samme. Kommunene er tildelt betydelig myndighet, og denne myndigheten er ikke svekket i veilederen. Vi stoler på at kommunene finner gode løsninger, også denne gangen. Strenge karantenebestemmelser har bidratt til å bremse pandemie og liv og helse har vært satt først. I nord er det fortsatt vinter og veldig mange veier var stengt senest i helga. Dårlig vær er utfordrende for nødetatene, syketransporter kommer seg ikke fram.

Å skape en unødvendig konflikt med kommune i denne alvorlige krisen er unødvendig. Det er en bedre situasjon å kunne vurdere å løse opp karantenereglene, enn å være i den situasjonen at myndighetene må innføre portforbud og enda strengere karanteneregler. I Nord-Norge har flere kommuner vurdert det nødvendig å innføre karantene for alle som kommer sør for Nordland. Vi har tillit til at kommunene i dialog med berørte parter vil gjøre de riktige vurderingene om behovet for karantene også i framtiden.