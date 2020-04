– Oppdrett og reindrift i Godfjorden

Meninger

Arild Inga i Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt har i en høringsuttalelse til Sortland kommune «på det sterkeste» gått imot etablering av de to oppdrettslokalitetene som Eidsfjord Sjøfarm ønsker å betale ytterst i Godfjorden mellom Gapøya og Hinnøya. «Aktivitet, støy og lukt» fra lokalitetene vil angivelig være negativt for reindrifta.

Det to lokalitetene er tenkt etablert henholdsvis rundt 750 og 1000 meter fra land på Hinnøysida. Det skal ikke etableres noen landbase eller andre installasjoner på land innenfor sjømerdene.

Røkting av lokalitetene vil skje med bruk av båt. En båt som mest sannsynlig blir stasjonert på østsida (Røkenes-sida) av Godfjorden. Samme sted hvor det mens Godfjord tilhørte Kvæfjord, var et trafikkert fergeleie.

Det skal temmelig god fantasi til å forestille seg at ei slik drift vil ha noen negativ virkning på reindrifta. Man kan lure på om det er alminnelig mangel på kunnskap om etablering og drift av et oppdrettsanlegg, eller bare protest mot nye tiltak på autopilot som har vært førende for reinbeitedistriktets uttalelse.

Uansett tror jeg reinbeitedistriktet gjør klokt i å gå en runde med Eidsfjord Sjøfarm for å få litt faktisk informasjon om hva som er tenkt etablert i området. Gjør distriktet det, vil jeg anta at både Inga og de andre utøverne i distriktet fort vil konstatere at oppdrettsnæringa ikke representerer noen trussel for dem.