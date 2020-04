Meninger

Påska er en tid der vi gjerne vil samle familien og gjøre hyggelige ting sammen. Vi vil gjerne gå på tur, grille, spise appelsiner, lese krim og høre Påskelabyrinten på radio. Og mange av disse tingene skal vi gjøre i år også, men vi må gjøre dem på en klok måte.

De tøffe tiltakene har gitt oss tid og rom til å forberede oss. Helsevesenet og andre kritiske samfunnsfunksjoner er i beredskap og det er fortsatt stille før stormen i vår del av landet. Men nettopp nå, når antall som smittes pr dag ser ut til å flate ut, når vi begynner å ane at tiltakene som er satt i verk i samfunnet har positiv virkning, er det ekstra viktig at vi holder innsatsen oppe.

Selv om situasjonen i dag er god for Vesterålen så er det ikke sannsynlig at vi klarer å holde smitten vekk fra regionen. Særlig i forbindelse med ferie og fridager er det flere mennesker i bevegelse. Noen kommer hjem, alle må rekke innom butikken, og vi skal kanskje gjøre flere ærender før vi tar fri. Dette øker risikoen for smitte.

Heldigvis støtter og følger de aller, aller fleste av oss rådene som blir gitt. Vi er blitt flinke til å tenke smittevern når vi er hjemme, ute, i butikken og på jobb. Nå må vi ta med oss forholdsreglene inn i påskeferien. Tenk over hvordan vi kan gjøre påskeaktivitetene trygge for oss selv og alle andre. Helst skulle vi jo kunne bedt de som kommer forbi på ski på en kopp kaffe, delt på pølsepinner, termoser og mat. Men i år får vi heller slå av en prat, på to meters avstand, og si «vi har det til gode».

God påske til dere alle!