Vi har i skrivende stund 42 koronatestede i Andøy, og 42 negative. Samtidig er det bestemt hvordan Norge skal se ut etter påske. Sakte, men sikkert kan deler av samfunnet åpnes opp igjen. Det var hovedbudskapet da regjeringen 9. april kunngjorde kursen videre. Strategien er fortsatt «slå-ned-hold-nede», og kostnaden er ifølge økonomiprofessor Steinar Holden 186 milliarder i form av redusert verdiskapning i 2020. «Helse går først», sa statsminister Solberg i pressekonferansen, og jeg er enig. Samtidig advarte hun mot å senke skuldrene og tro at vi nå kan lene oss tilbake.

«Complacency kills»

Det gjelder også her i Andøy. Under flylegeutdanningen min i USA så jeg en stor plakat på et av vanntårnene på flybasen: «complacency kills», altså «selvtilfredshet dreper.» Dette var for å minne blant andre pilotene på å aldri senke skuldrene under et flyoppdrag. Det er eksempler på flystyrt som skyldtes at piloten ble for selvtilfreds etter et vellykket oppdrag, og feilet under landing. Sammenlignet med situasjonen vi står i nå, kan vi si at vi så vidt har begynt flyturen. For Andøyas del kan vi vel si at flyet akkurat er i ferd med å ta av. Dette er ikke tiden for selvtilfredshet.

Tar situasjonen på alvor

Derfor er jeg glad, men ikke overrasket, over at Andværingene tar dette på alvor. Vi følger både nasjonale og lokale råd. Det er også bare sunt at dere stiller velfunderte kritiske spørsmål, i de rette kanaler, til oss som planlegger og iverksetter tiltak mot koronaviruset.



Her vil jeg gjerne komme med en avklaring angående min rolle. Jeg er for tiden kommuneoverlege og har Andøyas befolkning fremst i tankene. Jeg har også familiemedlemmer på Andøya i risikogruppene. Det stemmer at jeg var flylege på Andøya flystasjon nylig, men det betyr ikke at jeg lemper på kravene overfor dem som jobber der. Snarere tvert imot. Jeg skulle gjerne personlig tatt imot personellet som kommer tilbake fra påskeferie neste uke, med testutstyret klart. Men det er dessverre ikke hensiktsmessig. Testen klarer kun å påvise viruset når sykdommen er i gang i kroppen. Frem til sykdommen bryter ut vil testen altså ikke kunne avsløre at du er smittet.



Vi har begrenset med testutstyr, og må derfor prioritere bruken riktig. Å teste alle som kom hjem ville kanskje vært beroligende, men det vil også gi en falsk trygghet og være sløsing med knappe ressurser. Jeg har stor tiltro til at de det gjelder fortsatt forholder seg til nasjonale og lokale råd, og at vi fortsetter det gode samarbeidet vi har hatt med ledelsen på Andøya flystasjon.





Gjenåpning skole og barnehage

Vi er også inne i et godt samarbeid angående gjenåpning av barnehage og skole. Regjeringen vil gjenåpne barnehagene fra 20. april, og 1.-4. trinn, SFO og videregående skoler gradvis fra 27. april. Helsedirektoratet er enig i at det vil være trygt allerede før det om smittevernhensyn ivaretas.



Det jeg kan si er at vi ikke kommer til å åpne barnehager og skoler i Andøy før vi er klare. Foreldre skal være trygge på at vi har gjort det vi kan for å forberede en forsvarlig drift. Barna skal være trygge når de kommer tilbake til skole og barnehage.



Mer informasjon rundt dette kommer i neste uke. Uansett må vi i tiden framover ha i bakhodet det statsministeren sa: «Når vi lykkes med å kontrollere smitten, kan vi åpne mer opp. Hvis vi mislykkes, må vi stramme inn igjen.» På denne knivseggen balanserer vi; slik er den harde realiteten.



Karantenebestemmelser

Søringkarantenen, eller solidaritetskarantenen, går ut tirsdag. I likhet med resten av Lofoten og Vesterålen vil det komme en avgjørelse rundt hvorvidt vi skal videreføre den en av de neste dagene. Det er mange hensyn å ta.



Nullvisjon urealistisk

Jeg må være ærlig; en nullvisjon for smitte i Andøy er ikke realistisk. Vi kan ikke stenge brua, flyplassen og havnene. Spanskesyken kom i sin tid også med båt fra Harstad. Da som nå er det ikke realistisk å stenge ned hele samfunnet for å hindre all smitte. Jeg tror de første bekreftede tilfellene kommer relativt kort tid etter påske. Vi håper selvsagt på det beste, men planlegger for det verste. Vi som helsepersonell er motiverte for denne kampen, eller dugnaden som den bedre kalles. Men korona er ikke alt, og alt er ikke korona. Spesielt siste uka før påsken var hektisk for oss; og det er på et vis bra – det betyr at folk ikke venter for lenge med å ringe oss når de er syke. Vi har fortsatt de samme akutte problemstillingene som normalt, og slik vil det sannsynligvis fortsette framover.



Godt i gang med kampen mot korona

Til slutt vil jeg si at jeg har trua på at vi er kommet godt i gang i kampen mot koronaviruset. Å slippe viruset løs i samfunnet for å satse på flokkimmunitet ville hatt en for høy pris. Men selv om vi for tiden må leve på en måte som vi ikke er vant med, med fysisk avstand til andre mennesker, så må vi ikke glemme Per Fugellis udødelige sitat: «Ikke vær et 1-tall på jorda. Bry deg om flokken din.»



Hilsen Anders Stave