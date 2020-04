– Oddmund Enoksen og troverdighet

Meninger

Lesere av Bladet Vesterålen eller VOL kan ikke ha unngått å få med seg disputten mellom Kåre Nordgård fra Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms og Oddmund Enoksen (OE) fra Sortland. Debatten oppsto som følge av Eidsfjord Sjøfarms søknad om dispensasjon fra Sortland kommunes areal for å få nye lokaliteter ved Gapøya. Nordgård har prøvd å få frem miljøutfordringene knyttet til en eventuell etablering, og også konflikten som har oppstått i forhold til yrkes- og fritidsfiske, grunneiere, hytteeiere, Kvæfjord kommune og muligens annet oppdrettsselskap. Oddmund Enoksen derimot har avfeiet alle Nordgårds påstander og vært en forsvarer av etableringen.

Massiv motstand mot oppdrettsplaner Eidsfjord sjøfarm møter massiv motstand mot å etablere to nye oppdrettslokaliteter i Sortland.

Undertegnede ønsker ikke å gå inn i denne diskusjonen, men synes det er verdt å legge merke til hvordan OE i alle sine skriverier kaller alle utfordringene knyttet til miljø for tøv, udokumentert og forsøk på å sverte næringen. Det er tydelig at han ikke bryr det minste om hva fastboende i Godfjord, grunneiere, hytteeiere, samiske organisasjoner, fiskerlag eller nabokommunen mener. Han har heller ingen bekymringer knyttet til påvirkninger på det naturlige miljøet både under og over vann. Heller ikke synes han ikke å se det betenkelige med at dette er en dispensasjonssøknad fra en arealplan som ikke har avsatt området til aquakultur og at det ville være fornuftig å ta en time-out i påvente av ferdigstillelsen av arbeidet med ny kystsoneplan. Da ville de demokratiske spillereglene vært på plass. Dispensasjonssøknader er altfor vanlig – et taktisk spill.

Høringssvarene så langt er negative til planene og administrasjonen i Sortland kommune anbefaler avslag. Så kanskje andre enn Enoksen ser at Nordgård har rett i det han skriver?

Enoksen representerer tydeligvis oppdretternes interesser på en ensidig måte Hans argumentasjon er påtakelig partisk og lett gjennomskuelig. Folkeaksjonen regner med at dette er lagt merke til av Bladet Vesterålen og VOLs lesere og vi inviterer alle som deler våre synspunkter til å melde seg inn i vår gruppe på facebook. Vårt synspunkt er at å tillate lokaliteter ved Gapøy ikke er samfunnstjenlig fordi det er for stor usikkerhet knyttet til miljøkonsekvensene. Faren for splittelse innad i kommunen og mellom kommuner er også stor.

«Føre- var»- prinsippet i Naturmangfoldloven er slett ikke dum å se til i Gapøya-saken! Noen områder har spesielle verdier som skal ivaretas!

I Harstad var folkeaksjonen sterkt delaktig i og avgjørende for at området ved Rogla-øyene i 2019 ble spart for nyetableringer. Håpet er å få det vernet til bruk for allmenheten. Engasjement nytter!

OE skriver i sitt siste svar til Nordgård følgende: «Kåre Nordgård underskriver på vegne av noen som kaller seg Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms. Det er knapt noe fremtidsrettet over denne Facebook-gruppa. For den har i praksis ikke annet mål enn å få avvikla ei lønnsom distriksnæring. Som ledd i det arbeidet skys ikke noen midler. At det faktisk må skapes verdier i samfunnet, og at fiskeoppdrett er ei av næringene som virkelig bidrar til dette, ofrer man ikke en tanke."

Han får mene hva han vil, men han uttaler seg på sviktende grunnlag. Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms har aldri uttalt at vi ønsker næringen bort. Vi har som mål å legge ut artikler og forskningsrapporter som får fram sider ved oppdrettsnæringen som ellers ikke blir offentliggjort. Det vil vi fortsette med.

Målet er å skape en opinion som har miljøkrav i fokus og som dermed på sikt vil tvinge næringen til å drifte lukket og miljøvennlig.

Høyt miljøavtrykk, manglende bærekraft, høyt lusepress, krise for anadrom fisk, manglende fiskevelferd, osv. er ikke uttrykk vi har funnet opp. Næringen har definitivt et omdømmeproblem.