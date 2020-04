«Nå får det være nok!»

Meninger

Helt siden Arbeiderpartiet og Regjeringen Solberg inngikk forsvarsforliket våren 2016, har en hel landsdel fortalt regjeringen gang etter gang at planene er dårlige. Men som i «Kjærringa mot strømmen», har forsvarsministerne Frank Bakke-Jensen og Ine Eriksen Søreide fortsatt sitt «klippe, klippe»-prosjekt. De har gjentatt det "alle" visste var feil: Prosjekt Evenes blir dyrere, mye dyrere. De startet med to-tre milliarder kroner, og er nå tett oppunder fem milliarder kroner. Det kostet alene over 500 millioner kroner å flytte en hangar 300 meter fra først foreslåtte plassering. Og siste ord er slett ikke sagt. Det vil komme mer. Mye mer.

Ser man bare på spørsmålene som er stilt i Stortinget, som overhodet ikke er i nærheten av å bli besvart, er det mye som må "kvitteres ut". Mest presserende er det for eksempel å få avklart på hvilken måte rullebanen skal holdes fri for snø og is. Frank Bakke-Jensen viste til pågående forskning. Det er ikke betryggende.

Egentlig trenger man ikke å være ingeniør eller økonom for å skjønne galskapen i Evenes-prosjektet. Flyplassen er, som en tillitsvalgt i Forsvaret har uttrykt det, en «skoeske» sammenlignet med de operative flatene som er på Andøya.

I et rikspolitisk perspektiv er Andøya-saken interessant. Det er bare 16 måneder til neste stortingsvalg. Særlig for to av partiene er Andøya-saken svært interessant.

Har FrP tenkt å distansere seg fra Regjeringen Solberg i forsvarspolitikken? Det vil nok gi partiet et løft i forsvarskommunene nordpå om de gjør det. FrP var en gang i tiden opptatt av å spare penger og det er mindre og mindre sannsynlig at Evenes er salgbart som et spareprosjekt. Har partiet fått nok?

Er denne overskridelsen stor nok til at Arbeiderpartiet setter på bremsen? Også Jonas Gahr Støre har et behov for å gjøre seg lekker for velgerne i nord. Han og Ap blødde til Senterpartiets klare distriktsprofil under valget i 2017. Kan dette være unnskyldningen Ap trenger for å fri seg fra forsvarsforliket, eller vil partiet fortsette balansegangen av P85-knivseggen:

«Investeringskostnaden for utbygginga på Evenes er, inkludert kostnadsauken for hangaren til P-8A, berekna til 4 980 mill. 2020-kroner. Totalkostnaden er såleis innanfor den berekna verdien (p85) på 5,08 mrd. 2020-kroner som Stor­tinget tidlegare er informert om ved oversending av konseptvalutgreiinga for Evenes», skrives det i proposisjonen.

P85 er en beskrivelse av usikkerhet. P85 sier at det er 85 prosent sikkert at estimert prosjektkostnad ikke overskrides. Evenes er 100 millioner kroner under – så langt. Men det eneste som er 100 prosent sikkert er at siste kostnad ikke er kommet fram. Evenes kommer til å sprekke. Det er like sikkert som "amen" i kirka. Spørsmålet er om sprekken åpner seg stor nok før "bordet" fanger og regjeringen må bygge ut Evenes uansett.

Andøy-samfunnet har nye, spennende uker foran seg med mindre Ap nok en gang freder regjeringen. Det kan jo skje. De har jo gjort det før.