Meninger

«Oppdrettsnæringen er sikkert en sterk og viktig næring, men har en fremferd som er både kynisk og aggressiv.»

Slik beskreiv Fred Jørgensen, leder i «Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms, oppdrettsnæringa i et innlegg i Harstad Tidende før påske. Det er samme leder som i et innlegg på VOL i går anklager meg for å være ensidig og for å mangle troverdighet i oppdrettsdebatten.

Jørgensen og mange oppdrettsmotstandere med ham synes å være uvant med at argumentene deres blir gått nærmere etter i sømmene. De trives best i sine ekkokamre hvor det konkurreres om å være best i klassen med å henge ut de som driver og arbeider innenfor fiskeoppdrett.

Ifølge Jørgensen har Folkeaksjonen han leder, som mål «å legge ut artikler og forskningsrapporter som får fram sider ved oppdrettsnæringen som ellers ikke blir offentliggjort».

En liten titt på Facebook-sida deres forteller at Jørgensen først og fremst sørger for å dele kommentarer og innlegg fra Norges Miljøvernforbund. En organisasjon som er berykta for sin manglende etterrettelighet.

Det er symptomatisk for nivået Folkeaksjonen beveger seg på, at Jørgensen bare den 20. mars har sørga for å dele to innlegg hvor Miljøvernforbundet åpent godter seg over at Korona-pandemien også har ramma lakseeksporten fra Norge. At det har blitt slutt på ferskvaredisker i Frankrike og at lakseprisen stuper, er tilsynelatende godt nytt for en aksjon som påstår å ville fremme et framtidsretta havbruk i Norge.

Å søke dispensasjon er ifølge Jørgensen «et taktisk spill». Igjen sprer han påstander om at ei av våre viktigste distriktsnæringer opptrer på en suspekt måte. At det år om anna behandles og innvilges et svært høgt antall dispensasjoner fra så vel areal- som reguleringsplaner, og at dispensasjoner er en normal og nødvendig del av offentlig forvaltning, lar ikke Jørgensen seg affisere av.

All næringsvirksomhet som gjør bruk av naturressurser, være seg land, sjø eller luft, setter sine spor. Ansatte og eiere innenfor havbruk arbeider målbevisst for å minske sitt fotavtrykk. De er langtfra en gjeng med miljøkriminelle slik Jørgensen og andre oppdrettsmotstandere søker å skape inntrykk av. De representerer ei av de viktige næringene som vi skal leve av også i framtida.

For samfunnsøkonomien vil det merkes om næringa må sule opp. Det burde bekymre Jørgensen meir enn hensynet til hytteeiere som kan risikere å måtte få ei oppdrettsmerd i egen synsrand.