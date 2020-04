– Fylkesrådet raserer på nytt samferdselstilbudet langs kysten

Meninger

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og KrF i Nordland spenner bein og raserer på nytt samferdselstilbudet langs kysten i fylket. Det er en klar mangel på involvering og prosesser av berørte næringsliv og kommuner.

Vi er inne i en tid hvor usikkerheten er stor for næringslivet i Nordland grunnet korona. Bedrifter kjemper en kamp for å overleve og er positiv og kreativ i sine løsninger. Da blir de angrepet på nytt av fylkesrådet i Nordland. På den ene siden gir fylkesrådet inntrykk av at de ønsker samhandling med andre aktører, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, for å begrense skadene av pandemien mest mulig, og for at nordlandssamfunnet skal kunne fungere best mulig selv om vi er rammet av en global pandemi. Men på den andre siden er det en klar mangel på involvering og gode prosesser med berørt næringsliv og kommuner når de legger om/legger ned ferge- og båttilbudet langs kysten.

Fylkeskommunene taper penger i denne perioden pga. korona. Derfor har Nordland fylkeskommune fått 50 millioner fra regjeringen som kompensasjon. Det vil gå til kollektivtrafikk og deres andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Det kan virke som om at fylkesrådet stikker kjepper i hjulene for det som de sentrale myndighetene forsøker å få til, nemlig at samfunnet skal kunne holde oppe de samferdselstilbudene som eksisterer. Fylkesrådet har vedtatt en fylkeskommunal tiltakspakke på 140 millioner og vedtatt å bruke regionale utviklingsmidler hentet for å bidra til at destinasjonsselskapene og innovasjonsselskapene kan opprettholde sin virksomhet.

Samfunnet er i ferd med å åpne seg sakte men sikkert i et rolig tempo. Reiselivsnæringen har sesongstart i begynnelsen av mai. Hyttefolket har fått lov å vende tilbake til sine fritidseiendommer. Myndighetene anbefaler oss å ta norgesferie i år og mange nordmenn vil dermed velge Nordland, verdens vakreste kyst, som sitt feriemål i år.

Da holder det ikke at fylkesrådet kutter i fergetilbudet, hurtigbåtruter og Nex’ene i sesongen slik at enkelte øysamfunn er isolert i helgene. Øyene er avhengig av leveranser av gods og diesel med bil på ferger. I et beredskapsperspektiv må endringer som får konsekvenser, ha gode prosesser og involvering fra fylkesrådet.

Det er viktig at alle partiene på fylket står skulder ved skulder i korona-dugnaden. I en god dialog med alle partiene på fylket, forventer vi en ryddighet fra fylkesrådet i prosessene rundt samferdselstilbudet og fleksibilitet som løser de utfordringer folk lang kysten opplever nå.