Du kommer med de mest utrolige unnskyldninger til saken om avtalen med Andøy vind AS. Du sier at du ikke har kontroll over hvordan Prime Capital bruker avtalen. Nei det har ikke du heller. Ingen har kontroll på hva de sier eller hvordan bruker det de får i hendene, men det er din oppgave å formidle informasjon til utbygger som er så klar at det ikke kan misbrukes.

Du eller rettere sagt din varaordfører sier at det er delte meninger om denne saken i det partiet (Sp) du leder. Men det kommer ikke frem i avstemminger i kommunestyret. Har du så stålkontroll over dine undersåtter at all diskusjon blir holdt skjult for kommunens innbyggere. Du opplyste på kommunestyremøtet at Andøy vind AS er eid av et firma med sete i Frankfurt. Ifølge skriv (vedlagt innkallingen) er det Prime Scandic SARL som er eier av konsesjonen. «Prime Scandic Sarl er registrert i Luxembourg, med det formål å eie Andøya Vind AS. Selskapet er igjen kontrollert av Prime Capital AG i Tyskland». Du sa på kommunestyremøtet at eierne holdt til i Frankfurt. Var det en bevist feilinformasjon å unnlate å poengtere at firmaet er registrert i et kjent skatteparadis?

Nå er ikke MTA planen godkjent, ei heller tatt under behandling av NVE. Dersom de likevel skulle sende den ut til sluttbehandling hos kommunen, hvordan kan vi stole på at den blir tatt under skikkelig behandling av kommunen? Hvem i kommunen har kompetanse til dette? Er du klar over at utbygger nå nylig har søkt NVE om enda en ekspropriasjonstillatelse til dette anlegget de hevder var ferdig utviklet? Jeg har en begrunnet mistanke om hva dette dreier seg om. Nei hr. ordfører, du har satt Senterpartiet i miskreditt med dine og rådmannens krumspring hvor dere misbruker det tragiske coronautbruddet til dine personlige kjepphester. Det minste du kan gjøre er å klarlegge for OED at denne avtalen ikke er kommunens godkjenning til omgjøringsbegjæringen fra Prime Capital.

Husk du er valgt av innbyggeren i Andøy til å være ordfører ikke «væreier».

