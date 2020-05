– Elflydrømmen som buklandet å brakk ryggen!

Meninger

Jeg skrev for noen uker siden et innlegg som en respons på Arne Ivar Mikalsen sin iver for elflysatsningen. Et innlegg som åpenbart falt Mikalsen tungt for hjertet.Han sa i et tilsvar på mitt innleggat han diskuterer dette temaet med fagpersonell. Vell da lurer jeg på hvilket fagpersonell han referere til? For om det er adminstrerende direktør i Widerøe så sitter han på økonomiutdannelse ifra BI. Altså så langt unna flyteknisk utdannelse det er mulig å komme. Avinordirektøren har en utdannelse ifra Luftforsvaret, men er fortsatt ikke utdannet flyingengjør.

- Steinar Grindsteins antielektriske mørkeloft Steinar Grindstein har på Vol og i Vesteraalens Avis en lengre tekst rettet mot min kronikk om elektrifisering av luftfart. Der er det en del sviktende premisser. Som gir anledning til å utdype.

Den 28 april raporterte TU (Teknisk ukeblad) at Airbus og Rolls Roys skrinlegger E-fan X, det siste seriøse elflysatsningen. Boeing skrinla sin elflyutvikling våren 2019. Også pionerselskapet Zumum Aero har stoppet sin virksomhet å er konkurs etter flere alvorlige branner i og rundt batteripakkene til fly. Men elflysatsningen vil til en viss grad fortsette, men i betydelig mindre grad, og for ikke komersiel drift, altso for småfly ala Cessna 172.

Utviklingssjefen i Airbus, Grazia Vittandimi har uttalt at om noen skulle klare å utvikle et batteri som gir 30 ganger mere effektuttak en dagens batterier vil en Airbus A320 kunne fly med halvparten av dagens nyttelast, og 5 ganger kortere en dagens utgave med forbrenningsmotorer klarer. Med andre ord ville et slikt fly kunne frakte 90 pasasjerer på en flytyr på omlag 1time å 20 minutter. Det vil si i praksis at flyet om man legger litt godvilje til kansje kommer seg trygt ned i Bodø om man starter turen på Gardermoen. Vindforholdene vil være helt avgjørende.

Men også verdens største flymotorprodusent har uttalt seg om elflyluftslottet. I oktober 2019 erklærte ledelsen for selskapet Safran dette. " Et elektrisk fly er desverre ikke løsningen lengre. Å tro at å løse batteriproblemet for fly er like enkelt som for biler en ren illusjon." Safran er produsenten av CFM motorene. Motorer som er serdeles godt kjent her i norge, da det er CFM motorer som sitter på Boeing 737-700/800 og de nye Beoing 737 Max flyene. Airbus bruker også CFM på sine Airbus A320 fly. Fly som SAS nå er i ferd med å fase inn for å erstatte dagens Boeing 737-700 og 800 som SAS har. Med andre ord er det ikke noen smågutter som har uttalt seg om saken. Og det ligger en betydelig tyngde bak når både utviklingssjef hos flyprodusent å når verdens største flymotorprodusent kommer med slike uttaleser. Uttaleser som er basert på faktiske realiteter rundt prblematikken rundt elflydrift. De sa også at om Airbus A320 som har en maks startvekt på omløag 80 tonn ville kreve 180tonn batteri.

At det store deler av det Norske politiske miljø fremsnakker en løsning som er mer eller mindre teknisk umulig å løse på kort sikt forteller om totalt mangel av teknisk forståelse å mangel på fysikkforståelse.

Kronikk «Elektriske fly – når og hvor?» En ting er like sikkert som at korona er en plage. Elektriske fly blir en realitet. Her skal jeg skrive om hvordan og hvorfor.

Avinor å Widerøe har hengt seg på en politisk rettning for ikke å bli politisk motarbeidet. Det er en kjent sak at om man legger et stort nok politsk tyngde i en sak så vil også næringslivet henge seg på, og til slutt vil den vanliga mann i gata henge seg på. Politikk er slettes ikke ensbetydene med at teknologien som er politisk ønsket er gjenomførbart i praksis. Noe elflypolitikken er et stjereeksempel på.

Det ble nevnt et svensk prosjekt i Mikalsen sitt tilsavar til mitt innlegg. Et prosjekt som sier de vil være flybar om 5 år. Men noe teknsiske spesifikasjoner foruten antall passasjerer å rekkevide er ikke å oppdrive. Men 5år før man skal ha et nytt fly i lufta, og ikke har noe som helst formening om hva vekt på flyet vil bli så kan man knapt regne dette som noe seriøst i det heletatt. Dagens datateknologi er i full stand til å gi estimater om vekt. Så enten vil dem ikke gå ut med det fordi dem vet at dette ikke er gjenomførbart, eller så er dette nok en politisk blindvei som koster sammfunnet penger som burde brukes på ting som er gjenomførbart i praksis.

En siste oppfordring til Hr Mikalsen, begynn å snakk med de rette fagpersonene, nemmelig de som sitter på fagkompetansen, og som som utvikler motorene å flyene, så kansje man kan få en debat som er basert på fakta og ikke på en politisk illusjon om ikke er gjenomførbar. Og med dette mener jeg ikke direktører i Avinor å Widerøe, for det er ikke de som skal utvikle å lage produktet. Avinor burde kun konsentrere seg om det de skal, nemmelig å drifte norske flyplasser. Widerøe skal selvsagt tenke fremover, men jeg oppfordrer de til å fokusere på det som teknisk gjenomførbart, og ikke markedsføre en illusjon som nå ligger nede med en rekke brudd i ryggen. ATR har idag et nytt fly med STOL egenskaper under testing, og som er antatt å være klar for komersiel drift om ca 2 år. Det er dette flyet som er den fremtidige maskinen for det norske kortbanenettet pr dags dato. For det finnes INGEN andre fly som er utviklet som har de nødvendige STOL egenskapene.

Konklusjon: Skrinlegg hele elflydrømmen. Noe annet er er økonomisk sløsing med fellesskapets midler.