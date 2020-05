– Kjære veteraner, kjære alle sammen: 8. mai er en dag for feiring og takknemlighet

Meninger

8. mai er en dag for feiring og takknemlighet.



I dag er det 75 år siden Norge igjen ble et fritt land, og det er 80 år siden krigen kom til Norge.

Feiring av at vi fikk vår frihet tilbake etter fem år med okkupasjon, lidelse og død.

Takknemlighet for den innsats som ble lagt ned og de ofre som ble gjort.

Av soldater, krigsseilere, motstandsfolk og sivile i et okkupert Norge. Og av de hundretusenvis av nordmenn som har tjenestegjort i Forsvaret.

I Norge, og i internasjonale operasjoner verden over.

Alle, som med det norske flagget på skuldra, har gjort en innsats for vårt land er våre veteraner.

I dag feirer vi vår frihet og hedrer dem som har forsvart den. På våre vegne.

Natt til 9. april 1940 ble Norge okkupert av en annen stat. Norge var i krig.

17. mai 1940 leste Nordahl Grieg diktet ”I dag står flaggstangen naken” over Tromsø radio – den eneste frie radiostasjonen i Norge på den tiden.

Jeg har blitt fortalt at diktet ble skrevet i lugaren på fiskeskøyta Alfhild.

Vi takker dem som gjorde en innsats. Som ikke lot seg kue av en voldelig overmakt. Men som tok opp kampen for vårt land og vårt folk og bidro til å vinne friheten tilbake.

Alle våre tapre soldater, i tjeneste ute og her hjemme.

De som sloss og de som ytet sin motstand i det stille. I et okkupert Norge. Vi skal aldri glemme dem.

I dag minnes vi også alle dem som fikk sine liv ødelagt.

De som mistet sine hjem. De som måtte flykte. Alle dem som ble fengslet, torturert, deportert eller drept. Uten annen grunn enn å være seg selv. Revet ut av historien. Av en ondskap vi aldri helt kan fatte. Og aldri må glemme.

Jeg mener vi ved å kjenne vår fortid, står bedre rustet til å møte vår framtid. Derfor er det så viktig at vi aldri glemmer.

For selv om krigen for lengst er over, ser vi at ideene har overlevd i Europa. Kunnskap om historien gjør oss vare på utviklingstrekk vi har truffet på før.

De fleste av oss har vokst opp i et Norge i fred.

Jeg har alltid hatt frihet til å ta mine egne valg og ytre mine meninger. Jeg har aldri behøvd å frykte eller flykte.

Vi tar det kanskje som en selvfølge. Det gjorde ikke våre foreldre og besteforeldre.

De vet at de verdiene vi har bygget vårt samfunn på: Demokrati, toleranse og menneskeverd, ikke kom gratis. Og aldri må tas for gitt.

I dag hedrer vi dem som sto opp mot urett da det gjaldt. Og minnes dem som ga sine liv for at vi skulle kunne leve våre liv i frihet.

Siden krigen og fram til i dag har hundretusener av norske soldater vært på vakt. Over hele vårt langstrakte land.

På bakken, til sjøs og i lufta. For å verne om alt vi har og alt vi er.

Siden krigen og fram til i dag har over 100.000 norske kvinner og menn tjenestegjort i krig og konfliktsoner.

I over 100 operasjoner. På fire kontinenter. Og gjort en viktig innsats på våre vegne. For å skape stabilitet og sikkerhet i andre deler av verden.





Slik har de også bidratt til vår egen sikkerhet her hjemme og utført vår nasjons plikt til å ta vår del av et internasjonalt medansvar.

Et medansvar vi, som frie mennesker, har for å skape en bedre framtid for andre. Og for dem som kommer etter oss.

Enten de kjempet mot okkupasjonen under krigen, har voktet våre grenser eller gjort en innsats ute. Er de alle veteraner. Og de fortjener vår anerkjennelse og respekt.

8. mai er en dag for ettertanke og takknemlighet. Vi minnes de millioner av mennesker som mistet sine liv. I den mest omfattende krigen verden har sett. Og vi takker alle dem som har kjempet mot urett. Og for den friheten vi har. Som vi aldri skal ta for gitt.

Ved årets markering av frigjørings- og veterandagen skulle vi satt fokus på både disse to begivenhetene og at det til høsten er 30 år siden Norge deltok med sitt bidrag i den andre Golfkrigen.

De planlagte arrangementene må utsettes, og i stedet har vi i dag en virtuell markering. Sjelden har imidlertid viktigheten av frihet og trygghet stått så levende for oss som i år.

Det vi som samfunn gjennomlever nå kan ikke sammenlignes med krigens ødeleggelser. Likevel, i en befolkning der mange av tidsvitnene og veteranene fra siste krig på norsk jord ikke er blant oss lenger, er korona-krisen for mange det nærmeste vi kommer en slik erfaring. Og den er alvorlig nok, især for de som mister en av sine kjære eller kanskje ser livsverket gå tapt. Regjeringen har innført de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Vi har fått kjenne på frykt, usikkerhet og isolasjon. Det har vært rasjonering av medisiner og tendenser til hamstring av matvarer.

Men vi har også sett at vi kan løfte i flokk, at vi har mange som gjør en fantastisk innsats i helsevesenet og i de kritiske samfunnsfunksjonene. Og vi er blitt påminnet hvor godt vi har hatt det, hvor fri vi har følt oss til å reise og bevege oss rundt, hvor ubesværet vi har kunnet oppleve sosiale situasjoner og andre mennesker tett på.

Vi er blitt påminnet at frihet og trygghet ikke er goder som oppstår av seg selv. Vi må gjøre en innsats for dem. Og vi må være beredt.





En viktig ressurs i samfunnet er våre veteraner. De har ikke bare erfaringer fra det som kalles fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, mange veteraner har også stor kompetanse på beredskap og katastrofer.

Vi har mange veteraner i Vesterålen. Siden 1947 har mer enn 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på nasjonens vegne. I vesterålskommunene er det registrert 379 personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner siden 1978 i regi av Forsvaret. I tillegg kommer de som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden, i Korea, Congo og i Gaza.





Et godt samarbeid mellom militære og sivile aktører er en forutsetning for å kunne tilby veteraner og deres familier så gode tjenester som mulig. Det er etablert sivilt - militært samarbeid mellom Andøy flystasjon, Kystvakten på Sortland og vertskommunene. Det er viktig samhold som har betydning for våre veteraner.





Kjære alle sammen,

Vi står igjen i en brytningstid.

Verden er i endring og den endrer seg raskt.

Internasjonal terrorisme har sendt flere titalls millioner mennesker på flukt.

I Europa og i USA gir mange uttrykk for økt misnøye.

Og mindre tillit til politikere, media og etablerte institusjoner.

Det liberale demokratiet er under press i flere land og dermed også de verdiene som har sikret fred og fremgang i 75 år.





Vår egen sikkerhet er, og forblir, uløselig knyttet til utviklingen i verden rundt oss.

en forverret sikkerhetssituasjon må tas på alvor.

De utfordringene vi står overfor kan bare løses i fellesskap.

Med allierte og venner.

Vi må stå sammen i en usikker tid.

Og huske på hvem vi er.

Holde fast ved våre verdier.

Og minne hverandre på hva de betyr.

For demokrati, toleranse og menneskeverd er fredens grunnmur.

Bygget av dem som kom før oss.

Forsvart gjennom generasjoner.

Og kjempet for av nordmenn – med livet som innsats.

Og for mange den høyeste pris.

I dag feirer vi friheten.

Og de verdiene vår nasjon er tuftet på.

Det er vår oppgave å forvalte dem.

Det er vårt ansvar å forsvare dem.

Og det er vår plikt å kjempe for dem om vi må.

Slik våre soldater har gjort.

Og gjør hver eneste dag.





De har vår dypeste respekt og takknemlighet.

Gratulerer med dagen.