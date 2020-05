Meninger

Jeg viser til vol.no sin artikkel 8.5.2020 Slik blir Andøya flystasjon lagt ned, hvor Forsvarsministeren kommer med en del uttalelser som det hadde vært fint å få en forklaring på.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter: Slik blir Andøya flystasjon lagt ned Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bekrefter overfor Vol at Andøya flystasjon blir lagt ned, i tråd med Stortingets tidligere vedtak. Det gjenværende militære personellet på Andøya vil deretter stå som en stasjonsgruppe under militær kommando fra Evenes, etter at 333-skvadronen er flyttet til nye Evenes flystasjon.

Hvor stor del av nåværende «Bakkeorganisasjon» vil bli igjen på Andøya for å drifte basen, og hvor mye og hvilke type personell må settes opp i stasjonsgruppen for å drifte basen på en forsvarlig måte? 24/7/365 dager i året.

Varslingstiden for mottak av norske(HLB), nordiske og allierte flystyrker er vel snart nede i kun timer?

– Forsvarets langtidsplan konkluderte med at deler av den militære strukturen skal vedlikeholdes . Målet er å kunne ta imot allierte flystyrker og militære mannskaper i framtida.

Hvor mange deler av den militære strukturen skal IKKE vedlikeholdes, og rives?

Andøya har i ALLE år hvert en beredskapsbase og klar for mottak av allierte flystyrker og militære mannskaper, og etter det som nå er kommet fra FD+++ så ser det ut til at denne aktiviteten vil øke kraftig i fremtiden .

– Etter dette har det fra ulike hold kommet signaler om at man ser for seg en videreføring av Andøya flystasjon .

Ja, det stemmer det Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. De siste signalene og innspill er kommet fra ditt eget departement (FD), Forsvaret, NATO, USA, FOH og andre samarbeidspartnere.

Ref.: blv.no 29.04.2020. Forsvaret forlater likevel ikke Andøya.

– Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter i dag overfor Vol at Andøya flystasjon legges ned i nåværende form .

Ja, det stemmer nok, hvis P-8 blir stasjonert på Evenes Flybase. (Husk at Evenes får KUN hangar/plass til 3 P-8)

Men ministeren unnlater å opplyse om en meget viktig ting, for hva blir den nye « formen » på Andøya?

Noen stikkord:

Felles MPA-base for norske og allierte MPA-fly på skarpe operasjoner(som i 2019), øvelser, samtrening+++?

Kampflybase for norske, nordiske og allierte Kampfly-operasjoner, øvelser, samtrening+++ når Bodø legges ned i 2022?

Støttebase for allierte styrker i Indre Troms?

Alternativ base for alle militære fly/helikopter som opererer i Nord-Norge og Nordområdene?

Forsyningsbase for marinestyrker som opererer i Nordområdene og Andøya Spaceport/ATC?

NATO-base, som drives av en norsk stasjonsgruppe, baseforsvar og norsk/alliert Luftvern-avdeling?

– Han bekrefter til Vol at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2019 la opp til at Andøya vil ha en fremtidig beredskapsrolle for mottak av allierte forsterkningsstyrker .

– Regjeringen har i forslag til ny langtidsplan foreslått å prioritere noe midler til strengt nødvendig vedlikehold av kritisk infrastruktur etter at basen er lagt ned, for bedre å kunne understøtte og motta forsterkning fra allierte luftstyrker , sier han til Vol.

Hvorfor kommer dette stadig opp, eller tror Forsvarsministeren og FD at dette er noe nytt?

Som sakt mange ganger så har Andøya hatt en rolle som Beredskaps/Forsterknings-base i alle år, og dette fungerte meget bra på 70-80 tallet.

Vet Stortinget at Andøya har hatt en rolle som Beredskaps/Forsterknings-base i alle år?

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya flystasjon. Ny langtidsplan endrer ikke på dette. Når Avinor eventuelt overtar drift og eierskap blir vel kanskje navnet Andøya lufthavn , sier statsråden på spørsmål fra Vol.

Etter det som nå er kommet frem av kommende aktivitet på Andøya, så tror jeg ikke at Avinor er verken kvalifisert eller har økonomi til å overta drift og eierskap av HELE nåværende Andøya MPA-basen.

Spørsmålet er vel heller om den sivile terminalen må flyttes på utsiden av gjerde til Basen?

Tilslutt så tar jeg med 2 ting som Forsvarsministeren, FD og andre nærmest fortvilt prøver å holde skjult i denne debatten. Helt fra 2012 .

1: Hvilke base i Nord-Norge får all daglig og årlige Kampfly-aktivitet med norske, nordiske og allierte Kampfly+++ når Bodø Flybase legges ned i 2022?

Er denne Kampfly-aktiviteten noe av årsaken til at aktiviteten på Andøya vil medføre et svært høyt støynivå og vibrasjoner , og at risikoen for luftfartsulykker i fredstid må overveies nøye ?

2: Evenes Flybase har Flyoperative begrensninger som gjør at det vil være viktig med flere alternative baser i Nord-Norge som er klar 24/7/365 dager i året, og siden Bodø skal legges ned så er det bare Andøya, Bardufoss og Banak igjen i Nord-Norge.

For øvrig så har alle militære fly som opererer i Nordområdene behov for alternative baser i Nord-Norge, uavhengig av hvor disse flyene opererer ut fra.

Hvilke kunnskaper har Stortinget om kravene til alternative baser, for dette er en million/milliard kostnad som også må belyses under debatten av den nye LTPèn?

2. vedlegg som kanskje forklarer litt hvorfor Andøya vil få aktivitet som defineres som høyrisikoaktivitet, og hvor risikoen vil være konstant .

Andøya Spaceport/ATC vil ha behov for å få MYE «utstyr» fraktet inn med Fly, og kanskje flere ganger i uken.

